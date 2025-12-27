اتحاد عام النوبة يهني السودانيين بعيد الميلاد والاستقلال

يتقدّم اتحاد عام النوبة، برئاسة الأستاذ محمد أبوعنجة أبوراس والدكتور علي الشايب ابودقن رئيس الجمعية العمومية للاتحاد والأستاذة بثينة خليفة جودة الأمين العام للاتحاد يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال ولكل الأخوة المسيحيين على وجه الخصوص في جميع ارجاء بلادنا وخارجها بمناسبة حلول عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام راجين أن تعود هذه المناسبة السامية على وطننا بالسلام والمحبة والوئام.

إن أعياد الميلاد والاستقلال ترمز إلى معاني التآخي والتسامح والتعايش، وهي مناسبة نستحضر فيها قيم الإنسانية والتكاتف، ونؤكد خلالها على وحدة نسيجنا الوطني وتعددنا الذي نعتز به.

الاتحاد إذ يقدم هذه التهاني يؤكد على تمسكه بالمعاني السامية والروابط الازليه بين مكونات هذا الشعب الأبي.