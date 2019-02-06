جهاز المُغتربين: لن نطرح أي خدمات غير حقيقيّة

قطع الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير عصام عوض أحمد متولي بأنّ جهاز المغتربين لن يقوم بطرح أيِّ خدمات غير حقيقيّة للمُغتربين خَاصّةً في مجال الإسكان، وأكّد خلال لقائه بمكتبه وفد شركة عُلا العقارية، حرص جهاز المُغتربين على تعزيز الثقة لدى السُّودانيين بالخارج بتقديم أفضل الخدمات لهم، قائلاً: (يجب أن نكون صادقين معهم كشرطٍ أول لإعادة بناء الثقة بيننا وبين المُغتربين) على حد تعبيره، مُجدِّداً استعداد الجهاز للتعاون المُشترك مع شركة عُلا العقارية لطرح مُخطّطات سكنية للمُغتربين بأيسر الشروط، وفق مُميِّزات خاصّة لهم، سيما وأنّ الحزمة الثانية ضمن حزمة الحوافز الخاصّة بالمُغتربين تتضمّن التمويل العقاري، مُوجِّهاً بمُراجعة مُذكِّرة التفاهم المُوقّعة بين الجانبين في فترةٍ سابقةٍ، واتّفق الجانبان على تكوين لجنة مُشتركة لتفعيل التعاون المُشترك ودراسة شروط وبنود تقديم الخدمة للسودانيين بالخارج.
من جانبه، أبدى مدير عام شركة عُلا العقارية محمد حامد نقد، استعداد الشركة للتعاون مع جهاز المغتربين، لتقديم أفضل الخدمات للمُغتربين وبأيسر الشروط وبمُميِّزاتٍ خَاصّة بحسب رغباتهم.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني