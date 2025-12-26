سلمى تهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد

​هنأت عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. سلمى عبد الجبار المبارك، الطوائف المسيحية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

​جاء ذلك خلال زيارتها الخميس إلى الكنيستين الإنجيلية والأسقفية بمدينة بورتسودان، والتي تأتي في إطار تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتوطيد أواصر التواصل بين كافة مكونات المجتمع السوداني.

​وأكدت د. سلمى، خلال الزيارة، أن الشعب السوداني يمثل نسيجاً اجتماعياً واحداً لا يتجزأ، مشددة على أن المواطنة هي المعيار الحقيقي والوحيد الذي تبنى عليه الحقوق والواجبات.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تجسد مبدأ المساواة، مبينة أن الجميع لدينا سواء، ولا فرق بين مواطن وآخر إلا بقدر انتمائه لهذا الوطن وعطائه له”.

​ودعت عضو مجلس السيادة إلى تمتين وحدة الجبهة الداخلية، لافتة إلى أن التنوع الثقافي والديني الذي يزخر به السودان يجب أن يكون مصدر قوة وإثراء لا عامل فرقة. وأضافت: “هذه فرصة لنؤكد أننا يد واحدة، وعلينا ألا ندع مجالاً للشتات؛ فلا الدين يفرقنا ولا القبيلة، فالسودان وحدة واحدة يجمعنا فيه الهدف المشترك والمصير الواحد

​كما أعربت د. سلمى عن أمنياتها بأن يعم السلام والاستقرار كافة ربوع البلاد، قائلة: “نسأل الله أن يمن علينا بالنصر في كل بقاع الوطن، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، ويتقبل الشهداء، ويرد المفقودين إلى ذويهم سالمين”.