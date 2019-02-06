حكومة جوبا: الخرطوم يمكنها لعب دور إيجابي في إستقرار أفريقيا

أكد السفير ميان دوت، سفير جنوب السودان بالخرطوم، أن السودان لديه خبرة في عمليات جمع الفرقاء والحوار ويمكنه أن يلعب دوراً إيجابياً في إستقرار القارة الأفريقية.
وقال السفير دوت في تصريح لـ(smc) إن السودان لديه تجارب في قضايا الحوار وتحقيق السلام، مشيراً لجهود الخرطوم لجمع الأطراف وتحقيق السلام بجنوب السودان بتفويض من الإيقاد، مبيناً إن تحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى يهم كل الدول الحدودية معها، مشيداً بجهود الحكومة السودانية في جمع وتحقيق السلام بهذا البلد.
وأشار دوت إلى أن جنوب السودان لديه أهم ولايتين حدوديتين مع أفريقيا الوسطى (تمبرا وراجا)، مؤكداً إن الإستقرار بأفريقيا الوسطى سيصب في الإستقرار الإقليمي ودول البحيرات العظمى.
الخرطوم (smc)