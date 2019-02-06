الدرديري يتسلم نسخة من أوراق سفير موريتانيا

استقبل وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجديد بالخرطوم السفير الحسين سيدي عبد الله الدية، حيث تسلم منه صورة من أوراق اعتماده توطئة لتقديمها للسيد رئيس الجمهورية.
ورحَّب السيد الوزير بالسفير وتمنى له التوفيق في مهمته وتعزيز التواصل بين حكومة البلدين.
من جانبه أشار السيد السفير إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين على الرغم من تباعد المسافات والتشابه في الثقافات فضلا عن الشراكات الاقتصادية المختلفة خاصة في مجال الاتصالات، وعبر عن أمله في زيادة التعاون والشراكة في مجال صناعة السكر والتعليم المهني والأكاديمي وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.
سونا.