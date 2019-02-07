بالفيديو .. براءة ريا وسكينة بعد 100 عام من الإعدام

بعد سلسلة طويلة من التأجيلات والأزمات التي واجهته، دخل فيلم “براءة ريا وسكينة” حيز التنفيذ الفعلي، إذ بدأ المخرج عبد القادر الأطرش بتصوير أول مشاهده أمس الثلاثاء.
الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين أحمد فلوكس، وحورية فرغلي ووفاء عامر وأشرف مصيلحي ومنة فضالي، وكتب قصته أحمد عاشور، تدور أحداثه حول الكشف عن براءة ريا وسكينة بعد مائة عام من الاتهامات التي طاولتهما.
ويكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية في تلفيق تهم لريا وسكينة، إذ إنهما كانتا تستدرجان الجنود الأجانب لقتلهم، على عكس المعروف من قتل النساء لسرقة مجوهراتهن.
كافة الأحداث تدور في عام 1920. ومن المتوقع أن يقلب العمل موازين التاريخ، بما يقدمه من قراءة تاريخية مغايرة لحياة الثنائي، والعمل من إنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب.
وفي تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” قال المؤلف أحمد عاشور إن الرقابة على المصنفات الفنية أجازت البدء بتصوير العمل، الذي يكشف بعد سنوات كيف أن السيدتين ريا وسكينة هما ضحيتان.
وأوضح أن الفيلم كان في البداية مشروعاً لإحدى القنوات الأجنبية، إذ كانت تعدّ لفيلم وثائقي عن أسوأ عشر شخصيات في التاريخ، وكانت من بينها شخصيتا ريا وسكينة.
وأضاف أن القناة الأجنبية اشترطت أن يكون هناك شيء جديد، لذا ظل لفترة طويلة يبحث عن حقيقة القصة، ومن هنا بدأت حكاية الفيلم وعرف أن السيدتين كانتا ضحية للاحتلال الإنكليزي.
الجدير بالذكر أن السيدتين “ريا وسكينة” مشهورتان في مدينة الإسكندرية في مصر بأنهما تزعّمتا عصابة لسرقة السيدات وقتلهن، وبعد سنوات طويلة من الإجرام تم القبض عليهما وإعدامهما، وكانت الاثنتان أول سيدتين تعدمان في العصر الحديث، وهو ما رصده العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، سواء قديماً أو حديثاً، مثل مسلسل “ريا وسكينة” للفنانتين عبلة كامل وسمية الخشاب.
وتم تناول القصة مسرحياً في عرض “ريا وسكينة” لسهير البابلي وشادية وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.
ورصدت القصة سينمائياً من خلال فيلم “ريا وسكينة” لنجمة إبراهيم وفريد شوقي، وفيلم آخر يحمل نفس الاسم “ريا وسكينة” لشريهان ويونس شلبي، وفيلم “إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة” للفنانين إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري وزوزو حمدي، كما تم تقديمه إذاعياً في مسلسل “عودة ريا وسكينة”، بالإضافة إلى برنامج تلفزيوني بعنوان “ريا وسكينة” تقديم هالة فاخر وغادة عبد الرازق.
العربي الجديد