كبر إلي رواندا حاملا رسالة خطية لرئيسها

توجه نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبر ؛ صباح اليوم الي جمهورية رواندا ؛ حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ؛ الي الرئيس الرواندي بول كاغامي ؛ تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين ؛ والقضايا ذات الإهتمام المشترك .
وكان في وداعه بمطار الخرطوم ؛ وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ووزير الدولة بالإعلام مأمون حسن إبراهيم ،وعدد من المسؤولين بالدولة .
ويرافق نائب رئيس الجمهورية ؛ وزير الإعلام والإتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة ارور ؛ والسفير جمال الشيخ ؛ نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية .
وكالة سونا للأ،باء