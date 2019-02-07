كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > كبر إلي رواندا حاملا رسالة خطية لرئيسها
الأقسام :

الأخبار

2019/02/07

2019/02/07


كبر إلي رواندا حاملا رسالة خطية لرئيسها


كبر - عثمان كبر

شارك الموضوع :

توجه نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبر ؛ صباح اليوم الي جمهورية رواندا ؛ حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ؛ الي الرئيس الرواندي بول كاغامي ؛ تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين ؛ والقضايا ذات الإهتمام المشترك .

وكان في وداعه بمطار الخرطوم ؛ وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ووزير الدولة بالإعلام مأمون حسن إبراهيم ،وعدد من المسؤولين بالدولة .

ويرافق نائب رئيس الجمهورية ؛ وزير الإعلام والإتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة ارور ؛ والسفير جمال الشيخ ؛ نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية .

وكالة سونا للأ،باء

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.