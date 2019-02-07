تدابير لتعزيز السلامة الجوية وعمليات التأمين بمطار الخرطوم

كشفت شركة مطار الخرطوم الدولي عن حزمة من التدابير والإجراءات لتعزيز السلامة الجوية وكافة العمليات التأمينية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، مؤكدةً اكتمال عمليات الربط الشبكي باستجلاب أجهزة إلكترونية لضبط ورقابة حركة الطائرات والركاب الأمر الذي أسهم في الحد من عمليات التهريب والظواهر السالبة خلال الفترة الأخيرة.
وقال المدير العام للمطار عصام الدين أحمد طاهر في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن سلطات المطار تعمل على تعزيز إجراءات السلامة بدءاً بتأمين الركاب بالفحص السيني ومراجعة الأمتعة وفحصها بأجهزة دقيقة، بالإضافة إلى عمليات التأمين داخل الطائرة ، كاشفاً عن إجراءات إضافية أبرزها مشروع كاميرات المراقبة وتقليص مداخل المطار وتكثيف الرقابة خاصة بصالات مدرجات الإقلاع والهبوط.
وأوضح أن كافة التدابير تتم عبر لجان مشتركة تضم الجهات المختصة وتم توزيعها على الساحات الداخلية والأسوار إلى جانب المداخل ومواقع الإجراءات الخاصة بحركة الركاب والأمتعة.
صحيفة السوداني