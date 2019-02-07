نائب الرئيس يتوجه إلى رواندا

توجه نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، صباح الخميس، إلى جمهورية رواندا، حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير الدولة بالإعلام مأمون حسن إبراهيم، وعدد من المسؤولين بالدولة.
ويرافق نائب رئيس الجمهورية، وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور، والسفير جمال الشيخ نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وكان نائب الرئيس عاد إلى البلاد، مساء الأربعاء، بعد جولة شملت كلاً من كينيا ويوغندا .
والتقى نائب رئيس الجمهورية خلال الزيارة رئيسي كل من كينيا أوهورو كينياتا ويوغندا يوري موسفيني، وسلمهما رسالتين خطيتين من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تتصل بالعلاقات الثنائية مع الدولتين وسبل ترقية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأطلعهما على جهود السودان لتحقيق السلام في الإقليم.
شبكة الشروق