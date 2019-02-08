وزيرة تدعو لتغيير السلوك الاقتصادي

دعت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وداد يعقوب إلى تغيير جذري في السلوك الاقتصادي الكلي بالبلاد.
وطالبت الوزيرة لدى مخاطبتها ورشة نظمتها أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بقاعة الشهيد الزبير حسب صحيفة السوداني أمس بضرورة دعم بعض السلع المنتجة محلياً مثل الذرة وغيرها حتى تسهم في دعم صغار المنتجين الذين يشكلون القدح المعلى من الشعب السوداني، وقالت “الخريطة الكلية لغذاء الأمة فيها مشكلة وعدم عدالة ولا بد من تفكير استراتيجي وكبير لتغيير سلوكنا الغذائي”، وطالبت الوزيرة بضرورة دعم الشرائح الضعيفة بالمحليات الأكثر فقراً من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الأساسية.
الخرطوم (كوش نيوز)