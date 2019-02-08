(5) آلاف مجاهد بالخرطوم لـ(صد) المهددات

تعاهدت قوات الدفاع الشعبي بمحلية الخرطوم على جاهزية (5) آلاف مجاهد لقبول جميع التكاليف التي تؤمر بها في إطار الذود عن حمى الوطن وصد المهددات الخارجية، بجانب المشاركة في جميع مشروعات التنمية والخدمات التي تقترحها المحلية، وأشار منسق قوات الدفاع الشعبي بالمحلية جلال جعفر، خلال اللقاء مع المعتمد الفريق شرطة محمد أحمد علي ابراهيم حسب صحيفة آخر لحظة، عن عدم تواني قواته في قبول أي تكليف، فهم كثيرون عند الفزع قليلون عند الطمع، وأكد عن استعدادهم واستنفارهم لجميع القادة والمجندين لتحقيق الربط المطلوب للمشاركة بفعالية في حملات إصحاح البيئة والنظافة الراتبة كل يوم سبت أسبوعياً.
من جانبه امتدح معتمد الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي، الدور الذي تضطلع به قوات الدفاع الشعبي في صون العقيدة والوطن والتضحيات الجسام التي قدمها منسوبوه، وأشار بأن الدفاع الشعبي هو سيرة ومسيرة حافلة تأثر بها كل بيت سوداني روته دماء الشهداء، لذلك سيظل راسخاً بالرغم من المتغيرات، لأنه قام على قضية الوطن الواحد.
الخرطوم (كوش نيوز)