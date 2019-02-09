أشهر (5) قبائل بالجنوب تمارس السحر الأسود

تأكيداً لما نشرته (الإنتباهة) أمس وصل زعيم الحركة الوطنية الديمقراطية بدولة الجنوب الدكتور لام أكول إلى مطار جوبا الدولي ظهر أمس وكان في استقباله مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت جاتلواك وعدد من قيادات الحكومة ،وتعد الزيارة الثانية من توقيع إتفاق السلام ومشاركته بالإحتفال الذي عقد في أكتوبر الماضي، وقال لام في تصريحات صحفية عقب وصوله أنه سعيد لوصوله إلى جوبا، وعلى الفور إلتقى الرئيس سلفاكير بقصر الرئاسة حيث أعرب زعيم الحركة عن أمله بتسريع عملية السلام المتأخرة،ولم يكشف لام عن فترة مكوثه في جوبا لكن قدرت بأقل من أسبوع، لكن (الإنتباهة) علمت أن صفقة جرت بين لام والحكومة بشأن تسوية قضايا تحالف قوى المعارضة (سوا) ،فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان أمس:-
الكنائس والعسكريين
دعا مجلس كنائس دولة الجنوب الجيش الحكومي وجبهة الخلاص الوطني التي يقودها الجنرال توماس سيريلو باحترام إتفاق وقف اطلاق النار وإنهاء العدائيات ،وقال ، الأمين العام للمجلس جيمس أويت بأن على الأطراف تذكر أن الله سوف يحاسبك وليس المحكمة وأن على الأطراف في ولايات الإستوائية الكبرى احترام الإتفاق، ويأتي حديث اويت عقب حادثة اشتباكات الحكومة وسيريلو في غرب الأستوائية وقتل فيها عدداً من المدنيين الأسبوع الماضي.
انشقاق رمضان
أكد مصدر مطلع في جوبا لـ(الإنتباهة) أن القيادي بمجموعة النائب الأول لرئيس دولة الجنوب رمضان حسن لاكو، قد إنشق من المجموعة وانضم إلى جناح الرئيس سلفاكير ضمن الإنشقاقات الجارية في المجموعة ،يشار إلى أن رمضان كان في حركة رياك مشار قبل أن ينشق مع تعبان في يوليو 2016 م ويشكلان مجموعة مناهضة للمعارضة المسلحة.
نقاش بالعاصمة
عقد رئيس مفوضية مراقبة وتقييم اتفاق سلام الجنوب اللواء أوغوستينو نجروقي إجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ الفترة قبل الإنتقالية برئاسة قبريال تشاتشونق في مكتب المفوضية بالعاصمة جوبا صباح أمس وتناول الإجتماع اللجنة التي يتولاها قبريال حيث قدم الأخير تنويراً لرئيس المفوضية حول التقدم المحرز في الإتفاقية والتحديات التي تواجه اللجنة.
انشقاق من الحكومة
أعلن القائد العسكري التابع للحكومة بدولة الجنوب اللواء سبت اييك يورقنينق انشقاقه مع عدد (753) عسكرياً منهم جنود وضباط من الجيش الحكومي في منطقة فشودة بولاية أعالي النيل،وقال الناطق الرسمي باسم القوة المقدم اولينقفينج مييك يور في بيان تقلت (الإنتباهة) نسخة منه أنهم انشقوا عن الحكومة وأعلنوا على الفور انضمامهم إلى قوات المعارضة المسلحة التي يقودها رياك مشار، يشار أن القوة كانت قد انشقت من مشار العام الماضي وانضمت إلى الحكومة وعادت وانشقت من الحكومة بالعودة إلى مشار.
استقبال نوعي
أستقبل مدير جهاز الأمن بدولة الجنوب الجنرال أكور كور في مطار جوبا الدولي لويس أني مادوت كوينديت القيادي الذي انشق مؤخراً عن الجبهة المتحدة التي يقودها الجنرال بول ملونق أوان، وقال لويس لدى وصوله إلى جوبا أنه استجاب للعفو الذي أعلنه الرئيس سلفاكير للفصائل وقرر العودة إلى البلاد من أجل السلام والتنمية ،وقال لويس الذي ينحدر من منطقة التونج بولاية البحيرات أن عشائره لطالما دعته لترك التمرد ضد الدولة والإنضمام إلى الحكومة.
لقاء مشار بالسلاطين
اجتمع زعيم المعارضة المسلحة بدولة الجنوب رياك مشار بسلاطين قبيلة النوير بحضور ممثل الحركة بالخرطوم قاربانق رير فوك حيث تناول الإجتماع الخلافات الدائرة بين عشائر القبيلة الـ(16) في أرجاء جنوب السودان سواءً في الداخل أوالخارج بالإضافة لإيجاد حلول لجذور القضايا وحل ناجع لها.
العنف الجنسي
في سياق منفصل أصدر د.رياك مشار، أوامر لقواته بعدم إرتكاب جرائم العنف ضد النوع والعنف الجسدي المتعلق بالنزاع.وتتهم المنظمات الإنسانية كلا من الحكومة والمعارضة المسلحة بإرتكاب فظائع متعلقة بجرائم ضد حقوق الإنسان منذ إندلاع القتال في العام 2013م .ودخل الأمر حيز التنفيذ أعتباراً من يوم الأحد الماضي، وتابع البيان “على جميع القوات الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي التي يرتكبها جنود المعارضة عبر قياداتهم. وأعطى القرار القادة الميدانيين سلطات منع جرائم العنف الجنسي في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.ويلوح القرار بإجراءات تأديبية فورية تشمل إجراءات إدارية و قضايا ضد من يخالف القرار، فيما أكد مشار إلتزام الحركة بمعالجة قضايا الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي.ويعاني الآلاف من المواطنين في جنوب السودان غالبيتهم من النساء والأطفال من إضطرابات عقلية والوصمة نتيجة للفظائع التي أرتكبت خلال الحرب الأهلية التي إستمرت لخمس سنوات.
حملة نظافة أممية
قامت قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة بحملة لنظافة مساكن ومناطق النازحين في ولاية غرب بحر الغزال استعداداً لخروج النازحين إلى منزلهم بعد توقيع اتفاق السلام ورصدت الكاميرا أفراد القوات الدولية وهم يقومون بالنظافة وسط الأحياء في عدة مناطق.
طريق الأمل
أقامت حكومة ولاية جونقلي إحتفالاً بحضور الحاكم فيليب أغوير وحاكم بوما الجنرال ديفيد ياوياو لتدشين طريق (الأمل) الذي يربط مدن (منقلا – بور –البيبور) الذي يسمح للرعاة وتجار المواشي بالتنقل بحرية ،يشار أن الطريق قامت بتأهيله وحدة القوات الدولية.
مباحثات مشتركة
عقد مدير شرطة الجنوب الجنرال مجاك أكوك ملوك مع نظيره الرواندي صباح أمس في العاصمة الرواندية كيغالي مباحثات مشتركة على هامش مشاركة الأول في مؤتمر رؤساء الشرطة الأفارقة المنعقد هذه الأيام في العاصمة الرواندية كيغالي.
(500) كيلومن اللحم
في مدخل مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان تمكنت قوات الحماية من القبض على جنديين بالجيش الشعبي الحكومي وهما يحاولان دخول العاصمة بشاحنتين تحملان (500) كيلو من لحم الغزلان التي ذبحت بطريقة غير شرعية ، وبحسب مدير شرطة الحياة البرية فرع العاصمة العميد توماس سبت اليغو فإن الجنديين تم ايقافهما بواسطة الشرطة العسكرية بعد أن قاما بإصطياد الغزلان من محمية جبل بوما بولاية جونقلي ولم يكشف مدير الشرطة أسماء الجنديين.
السحر الأسود
لاتزال بعض القبائل في دولة جنوب السودان تمارس السحر الأسود رغم التقدم التكنولوجي في العالم وبحسب الاستطلاعات فإن بعضهم لايزال مستمر في تلك الممارسات التي تقوم على الشعوذة ففي اقليم بحر الغزال يوجد بعض عشائر الدينكا لاتزال تمارس هذا السحر حيث لديهم معتقد يسمى بـ (باني بيث) ويقوم هذا المعتقد على أن يؤمن للأشخاص رواد السحر الأسود بتأمين لهم الوظائف الحكومية و السفر و الولادة وغيرها من الأمور التي يقصدها بعض رواد السحر الأسود كما يؤمن بعض سكان أقليم بحر الغزال إن هذا المعتقد يحقق قوة خارقة لهم في الحياة. في غرب جنوب السودان أيضاً يوجد قبيلة الكوكوا التي تعرف بالسحر منذ عقود حيث ويصل رواد السحر بان يقوموا بتأمين الآخرين من السرقات حيث تكثر في جنوب السودان سرقة المواشي وحالات اختطاف الأطفال ويسعى بعض الأشخاص في جنوب السودان من أجل معالجة هذا المخاوف من الذهاب إلى بعض أفراد تلك القبيلة للإستعانة بهم كما بعضهم لديه أعتقاد أن عملية تأمين الأشخاص لأشياءهم بأن حال تعرضها للسرقة فإن السارق سوف يصاب بالجنون ولن يعثر على طريق الهرب من تلك الحالة ويجد في النهاية نفسه في المكان الذي سرقه رغم عنه.
في إقليم الإستوائية يشتهر الموندراي حيث يخشى مواطنو البلاد تلك القبيلة خاصة النساء منهم وتشتهر قصة تاريخية في هذا المجال أن رجلاً من قبيلة الزاندي قام باختطاف إحدى نساء الموندراي وأن والد الفتاة عندما ذهب إلى الساحر قام الأخير بإجراء تعويذة جعلت من المختطف علامة نسائية في جبهته أضطرته للبقاء مختبئاً في منزله لسنوات حتى وفاته العام الماضي.
وفي شرق الجنوب السودان تشتهر قبيلة المورلي بأنهم يعتمدون في غاراتهم القبلية باستخدام تلك التعاويذ حيث لايتعرضون إلى أية خسارة أو فقد أي منهم وأن لديهم ساحرات قويات تقوم بتنفيذ طقوس غريبة لحماية عشائر القبيلة قبل مغادرتهم إلى أي مكان.
في الإقليم الاستوائي أيضاً تعرف قبيلة اللاتوكا في ولاية شرق الاستوائية بأنها خامس أكبر قبيلة تستخدم السحر الأسود في الحياة وتسرد المعلومات أن أشهر واقعة جرت في مدينة توريت في العام 2016م حيث كان هناك سارق يدعى (اركانجيلو) تسلل إلى حظائر عمه وقام بسرقة (ديك) من أجل أكله في أمسية مع أصدقائه وعقب هروبه عاد إلى منزله وغفا ،وفي تلك الليلة استيقظ السارق ووجد الديك يأكل في بطنه ووجد صعوبة لإيقاظ أسرته للحاق به ولما طلع الفجر قام بإعادة الديك إلى عمه.
اشتباكات جوبا
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في إشتباكات بين الشرطة ومجموعة مسلحة حاولت نهب منزل وكيل وزارة الصحة في جوبا،وقال الناطق بإسم الشرطة اللواء دانيال جاستين، إن الشرطة قتلت شخصاً في عملية تبادل إطلاق النار مع ثلاثة من مجرمين مسلحين حاولوا نهب منزل وكيل وزارة الصحة ماكور كوريوم، بحي الحرية بضواحي العاصمة جوبا.وأوضح جاستين، إثنين من المجرمين لاذا بالفرار، ولم يتم القبض عليهما.وفي سياق منفصل، كشف جاستين عن وفاة ضابط من ضباط الشرطة في حادث مروري في حدود جنوب السودان مع يوغندا ، وأن إثنين آخرين أصيبا بجروح في الحادثة،وأبان مسؤول الشرطة، أن الضابط توفي إثناء انحراف الدراجة النارية التي كانت تقلهم مع إثنين آخرين في حدود ولاية توريت مع يوغندا.
المثنى عبدالقادر
صحيفة الأنتباهة