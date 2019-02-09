قالت إن قضية دارفور منفصلة تماماً عن أي قضايا حركات موقِّعة: انسحاب جبريل ومناوي من المفاوضات خطوة غير موفّقة

وصفت حركة العدل والمساواة، بقيادة بخيت دبجو، مساندة جبريل ومناوي للأعمال التخريبية وانسحابهما من المفاوضات خطوة غير موفقة، داعية الحركات المسلّحة المعارضة لعدم ربط قضية دارفور بأحداث التظاهرات والاحتجاجات.
ووصف القيادي بالحركة محمد عبد الله هريو، في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، الحركات التي تحاوِل التنصّل من السلام بأنها مسلوبة الإرادة، وترهن إرادتها لجهات أخرى، مشيراً إلى أن هذه الحركات ليست داعية سلام، وأن انضمامها لطاولة المفاوضات الأخيرة جاء نتيجة لضغط المجتمع الدولي عليها.
وأكد هريو أن قضية دارفور منفصلة تماماً عن أي قضايا حتى يتم إقحامُها فى تصفية حسابات لقوى معارضة.
وفي السياق، أكد العمدة هاشم أبو البشر، أمين الإدارة والتنظيم بحركة تحرير السودان القيادة التاريخية، أن تحوّل حركتي مناوي وجبريل عن مسار التفاوض السلمي ودعمهما لخط الأعمال التخريبية التي تخلّلت التظاهر والاحتجاجات يعكس معاداتهما للسلام، مؤكداً أن هذه الحركات أصبحت غير مُرحَّب بها بين أهل دارفور.
صحيفة الصيحة.