الخارجية: تقديم اتفاق إفريقيا الوسطى للقمة الإفريقية لاعتماده مرجعية للسلام

أكدت وزارة الخارجية أن مجلس السلم والأمن الإفريقي والوساطة السودانية سيطلع القادة الأفارقة بإتفاق الخرطوم لسلام بانقي خلال أعمال القمة الإفريقية التي ستعقد بأديس أبابا مطلع الأسبوع الجاري.
وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن اتفاقية السلام التي وقعت بالخرطوم بين حكومة بانغي ومعارضيها وضعت حداً لنهاية المأساة التي كان يعاني منها شعب إفريقيا الوسطى، مبيناً أن الاتفاق يسهم في إيقاف نزف الحروب والنزاع بين فرقاء بانغي.
في السياق، قال رئيس الوساطة السودانية للمفاوضات السفير عطا المنان بخيت، إن مجلس السلم والأمن الإفريقي سيعتمد اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة بانقي والفصائل ومن ثم يقدمها للقادة الأفارقة خلال القمة الإفريقية ومن ثم يتم تقديمها للأمم المتحدة لاعتمادها في شكلها النهائي حتى تصبح مرجعية للسلام بإفريقيا الوسطى.
صحيفة السوداني.