اجتماع في البرلمان لبحث إنهاء إغلاق الجامعات

أعلنت لجنة التربية والتعليم بالبرلمان مناقشة قضية إغلاق الجامعات الحكومية مع الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة أنها ستعقد اجتماعاً بغية الوصول لحل لمواصلة العام الدراسي وفتح الجامعات لتلافي تضرر الطلاب من استمرار إغلاقها.
وقالت نائب رئيس اللجنة ست الجيل إبراهيم لـ«الإنتباهة» أمس، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً تشاورياً غداً «الأحد» للاتفاق حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة، على أن تجلس اللجنة بعدها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في القضية وحثها على ضرورة إيجاد حل يقي الطلاب استمرار إغلاق الجامعات لفترة أطول والتعجيل بفتحها.
صحيفة الانتباهه.