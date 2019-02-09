(38) ألف طالب وطالبة يجلسون لإمتحانات الثانوى والاساس بولاية سنار

إكتمال ترتيبات حصر وتوزيع الطلاب
اعلنت ولاية سنار إكتمال الترتيبات الادارية الخاصة بمراكز الامتحانات وحصر و توزيع الطلاب لشهادتي الأساس والثانوى التى ستنطلق فى مارس المقبل، كاشفة عن جلوس (38,159) ألف طالب وطالبة لإمتحانات الثانوى والأساس بالولاية .
وكشف دكتور خضر أحمد موسى والى سنار بالإنابة لـــ(smc)عن عقد إجتماع بقيادات الاجهزة الامنية والشرطية ومسؤولى التربية والتعليم بالولاية لبحث خطة التأمين لامتحانات شهادتى الاساس والثانوى مؤكداً على التنسيق الجيد بين مكونات الولاية للحفاظ على سير الامتحانات بصورة جيدة وتهيئة البيئة والظروف حتى يتمكن الطلاب من آداء الإمتحانات.
واكد موسى على المجهود الكبير الذى بذلته وزارة التربية بالولاية فى اكمال المنهج والمقررات وسير العملية التعلمية بصورة جيدة رغم التحديات والظروف التى صاحبت العام الدراسى .
من جانبه كشف الأستاذ عبد الغفار الزبير مدير عام وزارة التربية والتوجية بالولاية ان عدد الجالسين لامتحان الشهادة السودانية بلغ (18,343) طالب و طالبة فى(195) مركز على مستوى محليات الولاية فيما يبلغ عدد الجالسين لشهادة الاساس (19,816) طالب و طالبة موزعين على (209) مركز فى جميع المحليات لافتاً لتكوين غرفة متابعة لتأمين مراكز الامتحانات.
سنار (smc)