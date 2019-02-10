تعقد صباح اليوم الأحد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
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قمة «مصرية – سودانية – إثيوبية» اليوم بأديس أبابا
الأحد 10/فبراير/2019 – 07:20 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشرف سيد
تعقد صباح اليوم الأحد قمة ثلاثية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن تبحث القمة تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وموضوعات التعاون بين الدول الثلاث.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل نشاطه أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي بأديس أبابا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.
كما استعرض الرئيس السيسي في هذا الإطار تصور مصر للأولويات والمحاور الموضوعية التي تعتزم الدفع بها في إطار الاتحاد الأفريقي خلال عام الرئاسة المصرية، والتي تستهدف بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، فضلًا عن تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة، وكذلك استكمال وتعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما استقبل الرئيس السيسي فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بمقر إقامة الرئيس بأديس أبابا، حيث جدد الرئيس التهنئة للرئيس “تشيسيكيدي” على الثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق عقب نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجرتها الكونغو الديمقراطية مؤخرًا.
بوابة فيتو