منى فاروق تجدد التزام الدولة واهتمامها بقضايا الطفولة

جددت الاستاذة منى فاروق سليمان وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية المشرف على المجلس القومى لرعاية الطفولة التزام الدولة واهتمامها بقضايا الطفولة في الصحة وتحسين بيئة وجودة التعليم وتعزيز الحماية المجتمعية والمؤسسية للاطفال في إطار رؤية إستراتيجية وصولا لطفولة آمنة.
وقالت وزيرة الدولة خلال مخاطبتها اللقاء الاعلامي بمكتبها اليوم لتلاوة البيان الذي أصدره المجلس القومي لرعاية الطفولة بمناسبة يوم الطفل الوطني 10 فبراير 2019م إن الأعوام الماضية شهدت تطورات ايجابية في التشريعات والقوانين وتقوية الاطار المؤسسي لنظم حماية الطفل بالسودان.
وأضافت منى أن اليوم يصادف الاحتفال بمرور تسعة أعوام على إجازة قانون الطفل 2010م الذي يعتبر طفرة تشريعية ولبنة اساسية في بناء المنظومة العدلية التي تلبي احتياجات الاطفال في الحماية والرعاية بما يتوءام مع التشريعات الوطنية وعادات وتقاليد وقيم معتقدات الشعب السوداني.
وأكد البيان على التزام الدولة بإنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة باتخاذ تدابير لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة والاطفال المراهقين والاطفال غير الملتحقين بالمدارس وغير المسجلين في السجل المدني وحماية الأطفال.
سونا.