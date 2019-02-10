إلغاء مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض لدواعٍ أمنية

ألغت لجنة أمن ولاية نهر النيل، مباراة فريقي الأمل عطبرة، والهلال الأبيض، التي كان مُقرراً لها مساء أمس، في الدوري الممتاز بإستاد عطبرة. وعزت شرطة ولاية نهر النيل إلغاء المباراة لدواعٍ أمنية.
وكشفت لجنة أمن الولاية في اجتماعها الطارئ أمس، أن القرار تم بعد الاطلاع على مكاتبات بين الاتحاد العام لكرة القدم ومجلس الأمل عطبرة على أن تُلعَب المباراة بدون جمهور.
وأوضحت اللجنة، أنه توافرت معلومات على الصعيد الأمني من الأجهزة المختصة تهدد بقيام المباراة في موعدها المحدد، وكانت جماهير الأمل تجمعت منذ صباح أمس، حول الاستاد لمساندة الفريق في المباراة وجابت سيارات الجماهير أرجاء المدينة منددة بقرار إلغاء مباراة فريقها مع هلال الأبيض.
صحيفة الصيحة.