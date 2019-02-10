والي “نهر النيل”: جاهز لكل ما تترتب عليه تحقيقات الاحتجاجات

أكد والي نهر النيل حاتم الوسيلة جاهزيته لكل ما تترتب عليه التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن الاحتجاجات التي شهدتها الولاية مؤخراً سواء كانت مسؤولية جنائية أو سياسية.
وأكد الوسيلة خلال لقائه بأبناء الولاية بقاعة الصداقة أمس، أن التحقيقات تمضي، وكشف عن إطلاق سراح كافة المعتقلين في الاحتجاجات، وقال: “لا يوجد أي معتقل في سجوننا”. وأعلن الوسيلة عن زيارة الرئيس البشير للولاية أيام (٢٦ – ٢٧ – ٢٨) من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن البشير سيفتتح مشاريع تنموية خلال الزيارة. وأغلق الوسيلة الباب أمام استمراره في الولاية بعد العام ٢٠٢٠، وأضاف: “ما عندي خلاف مع زول ولا عندي أطماع في الاستمرار”.
صحيفة السوداني.