البنك الزراعي ومنظمة صلتك القطرية السودانية يستهدفان تدريب 175 شاباً وشابة في نهر النيل بالتمويل الأصغر

أكّد والي ولاية نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني، أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة تمكين الشباب عبر المشروعات الصغيرة حتى يحققوا طُمُوحاتهم، وقال: إنّنا مُقصِّرون في حق الشباب بانشغالنا مع البنيات الأساسية في لولاية والآن سنعمل على تصحيح المسار، وأشار الوسيلة خلال الجلسة الافتتاحية لتدريب الشباب المُستهدفين بالتمويل الأصغر إلى اتجاههم لاستصحاب الشباب لمواقع الإنتاج، وقال إنّ العديد من المشاريع بالولاية أدخلت بها المحاور التي تحتاج إلى إدارة شبابية، مُوضِّحاً أنّهم سيُوفِّرون محاور للشباب لبداية العمل الزراعي عبر جمعيّات الإنتاج الزراعي والحيواني.
وقالت مدير إدارة التمويل الأصغر د. فائزة عبده، إنّ هنالك اتفاقية تعاون مع مُؤسّسة صلتك القطرية لرفع الوعي للشباب في جانب التمويل الأصغر، وإنّ البنك الزراعي السوداني استهدف خلال الأعوام 2015 – 2019 عشرة آلاف شاب وشابة بالتمويل الأصغر، وبلغت نسبة التنفيذ 111%، وأن عامي 2017 و2018 بلغت نسبة التنفيذ 100%، وأشَارَت إلى أنّ هذا العام نستهدف فيه تدريب 175 من الشباب بنهر النيل.