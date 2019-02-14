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ثقافة وفنون

2019/02/14

2019/02/14


بعد إلغاء المطربين الشباب لحفلاتهم توقعات بانتقال سهرات (الفلانتاين) إلى شارع النيل



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بعد أن بادر عدد كبير من المطربين الشباب بإلغاء حفلاتهم الخاصة بمناسبة (عيد الحب) والتي أعلن عنها في وقت سابق، وكان المقرر إ‘قامتها اليوم الخميس 14 فبراير في عدد من الفنادق والمسارح بالعاصمة الخرطوم .

وأسباب الإلغاء كما أكد أحد متعهدي الحفلات التجارية، بانها ترجع إلى الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، توقع أن تتحول احتفالات الشباب بعيد (الفلانتاين) إلى جلسات خاصة بشارع النيل .

هذا وقد أثار إلغاء حفلات (الفلانتاين) وبحسب صحيفة المجهر، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للخطوة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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