السنوسي: البشير وديبي سيوقعان على اتفاق حول أحد ملفات التفاوض قريباً

قال مساعد الرئيس إبراهيم السنوسي، إن الرئيس عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي، سوف يوقعان قريباً على اتفاق حول أحد ملفات التفاوض المهمة والتي سيُكشف عنها لاحقاً.
ونوه السنوسي عقب لقائه بالرئيس ديبي بالعاصمة انجمينا، إلى أنه بحث مع الرئيس التشادي عدة قضايا بينها المتصلة بملفات التفاوض والسلام في السودان والتي ظل الرئيس ديبي يؤدي فيها أدواراً إيجابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، ولفت إلى أن الرئيسين سيشهدان مراحل توقيعها النهائية في وقت قريب.
من جهته، عبر الرئيس التشادي إدريس ديبي عن تقديره وشكره لمتابعة الرئيس البشير للتطورات التي شهدتها بلاده، ولتهنئته بالانتصارات التي حققتها تشاد على العدوان الغاشم عليها.
وأشاد ديبي بالمستوى الرفيع الذي تشهده علاقات بلاده مع السودان، مؤكداً دعم ومساندة بلاده له في كل المحافل الإقليمية والدولية ولجهوده في تعزيز مسيرة الاستقرار والسلام الداخلي.
وأبدى ديبي خلال اللقاء حرص بلاده على ترقية وتطوير علاقات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين.
الخرطوم: سوسن
صحيفة السوداني