الصحة: عدم نظافة المستشفيات تتسبب في انتشار العدوى

أقرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بأن عدم نظافة وتطهير بيئة المؤسسات العلاجية والصحية، يتسبب في انتشار العدوى المكتسبة في المؤسسات الصحية.
واعترفت أن العدوى تُعد من أكثر المشكلات الصحية لما لها من أثر في زيادة معدل الإصابة بالأمراض وزيادة معدل الوفيات.
وقال مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بابكر محمد علي، إن حدوث العدوى داخل المستشفيات يؤدي إلى زيادة معدل مكوث المريض وزيادة تكاليف العلاج التي تؤثر بدورها على الاقتصاد القومي.
وأصدرت الوزارة (39) سياسة وإجراء لنظافة وتطهير بيئة المؤسسات العلاجية والصحية.
من جانبه أوضح مدير إدارة المستشفيات بالوزارة، أن الهدف العام من إصدار تلك السياسات والإجراءات، رفع مستوى النظافة والتطهير في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالقدر الذي يقلل من فرص انتشار العدوى إلى ما دون المعدل القياسي لتلبية طموحات مقدمي الخدمة.
صحيفة السوداني