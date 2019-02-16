مساعد الرئيس: ملتزمون بحقوق العاملين بالموانئ

أكد مساعد الرئيس د. فيصل حسن إبراهيم، الخميس، التزام الدولة بحقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وأن أوضاعهم لن تتأثر جراء أي ترتيبات. وسبق أن أعلن وزير النقل حاتم السر، أنه لا تشريد للعاملين بسبب الاتفاقية مع الشركة الفلبينية للتشغيل”.
واطلع مساعد الرئيس لدى لقائه بالقصر الجمهوري والي ولاية البحر الأحمر الهادي محمد علي، على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وموقف الخدمات بولاية البحر الأحمر.
وقال الوالي في تصريح صحفي، إن مساعد رئيس الجمهورية سيزور الولاية للوقوف على مستوى الخدمات والتنمية، بالإضافة للطواف على عدد من مناطق ولاية البحر الأحمر.
وكان وزير النقل حاتم السر، قال في تصريحات سابقة، إن الدولة آلت على نفسها ألا يضار أيٌّ من عمال هيئة الموانئ البحرية إثر الاتفاق الذي تم بين حكومة السودان والشركة الفلبينية حول إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان.
وأفاد الوزير خلال الزيارة التي قام بها لبورتسودان، أن الاتفاقية ستخدم السودان وستُحدث نقلة كبيرة في تطوير العمل بالميناء، مجدداً أن الحكومة التزمت بالحفاظ على حقوق العاملين.
شبكة الشروق
3 التعليقات
احمد
2019/02/17 at 9:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتم ضريتوا كل السودان بهذا الاتفاق………..الله ينتقم منكم
فتحي
2019/02/17 at 9:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
مساعد الرئيس كضاب والوالي كضاب والوزير كضاب .
عابد
2019/02/17 at 10:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
اولا اقولها بكل اسف هذه حكومة التنظيم العصابي افضل منها على الاقل بكون في قرار وتصرف من رئيس العصابه باسس بالرغم لمخالفة القانون للعصابات لكنها لكي تنجح في اجرامها تعمل باسس ولوائح مثلا القسم للمافيا حسب م يقال يقسم بالله سوف اعمل ضد اي قانون الا قانون المافيا .. اليوم خلاف قضية طه مدير مكتب الرئيس وكل البلاوي من الرئاسه .. اراضي السودان تم بيعها واهدارها باسم الاستثمار بقانون وقع عليه الرئيس اعده وقدمه اسامه عبدالله كان مسؤول ووزير بعد ظبط وهندس القانون وسلب اراضي وحقوق المواطنين للاجانب ترك الوزارة وذهب للمرتب العالي يخس عليك يخس نفرض هو لا نخوة له اين الحكومة من وزير لموظف اجنبي وتحدي هاتوا منفعه واحدة كسبها السودان شغل مخابرات اموال تدخل جيوب الجعانين بتاعين اللهط ديل انا ما بهتم الا بالضرر الذي يلحق بالعظم عصب البلد شركة امطار التي كانت ان تدمر الاراضي وزراء يعملون بواسطة رئاسة الجمهورية لصالح المخابرات المصرية لحماية النيل لصالح مصر والخلايجه ينفذون لصالح مصر استثماراتهم وحمايتهم لعروشهم من مصر السودان دا عباره عن ارض لا احترام لبشر ولا شجر .. اليوم يضرب المتظاهرين ويقتلوا اليد التي تضرب المتظاهر بحجة الخوف على امن وسلامة البلد ياريت كان تصدق وتضرب الوزراء المسؤولين الذين يبيعون البلد بالاوراق الثبوتيه للدولة … لدي طلب واحد الايادي التي قتلت الذين طلعوا الشارع نريد منها ضرب هؤلاء الشركة التي يقال فلبينيه كذب وتضليل الشركة اماراتيه مقرها بالامارات نحن بقينا نخاف على البلد منكم اي مسؤول شغال بيع بدون رجوع للمؤسسات وين اجهزة الدولة ياامن ويامخابرات دا شغلكم والتاريخ لا يرحم اضربوا الوزراء الذين يبيعون الدولة لا تهتموا بالمتظاهر المتظاهر شريف اشرف من الحكومة نحن لا نريد منصب ولا ننتمي لحزب همنا البلد فقط حسسونا بان البلد فيها من يخاف عليها