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ثقافة وفنون

2019/02/17

2019/02/17


الممثلة السودانية النجمة وسام صلاح تدرس عرض المشاركة في “حدائق الشيطان “



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كشفت الممثلة السودانية النجمة وسام صلاح الدين عن تلقيها إتصالات من منتج ومخرج مسلسل حدائق الشيطان” المعروف للمشاركة في نسخته الجديدة الذي يتوشح ببطولته الممثل السوري النجم جمال سليمان .

وأكدت وسام بحسب صحيفة الأخبار أنها تدرس هذه الأيام عرض المشاركة في المسلسل قبل الموافقة عليه ، الجدير بالذكر أن اختيار وسام صلاح الدين لم يأت بالصدفة فقد لفتت الأنظار إليهاعبر مشاركتها في الأجزاء الأربعة لمسلسل “هبة رجل الغراب ” المصري عبر “180” حلقة بمشاركة عدد من نجوم الدراما المصرية من بيتهم أيمي سمير غانم وناهد السباعي ونورهان وحنان سليمان وآخرين.

الخرطوم (كوش نيوز)

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