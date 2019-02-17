قرار رئاسي بتشكيل مجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، قراراً بتشكيل مجلس أمناء مستشفى سرطان الأطفال برئاسة نائب رئيس الجمهورية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية عضو ومقرراً، وعضوية وزير الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الضمان والتنمية الاجتماعية، ووزير الصحة القومي، إلى جانب وزير الصحة ولاية الخرطوم.
وتشمل اختصاصات المجلس التواصل مع الحكومة الصينية للحصول على المنحة المقدمة منها وتخصيص ما يوازي تكلفة المبنى من المبلغ فضلاً عن المساعدة في النهوض بالمستشفى والعمل على تمكينها من أداء مهامها، على أن يرفع المجلس تقريراً شهرياً لرئيس الجمهورية.
صحيفة الصيحة.