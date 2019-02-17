وزيرالعدل تعاون مع النيابة بشأن لجنة تقصي الحقائق

قال وزير العدل د. محمد أحمد سالم إن وزارته تمثل الذاكرة القانونية والعدلية بالبلاد، مؤكداً أهمية تحقيق العدالة داخل الوزارة على وجه الخصوص، وفي الدولة بشكل عام، وأشار سالم لدى مخاطبته اللقاء التفاكري مع المستشارين القانونيين بالوزارة أمس، إلى الدور المحوري والمؤثر الذي تقوم به وزارة العدل فيما يتعلق بتوصيات الحوار، حيث تتولى الوزارة الشق القانوني، إضافة إلى دورها في عملية إصلاح أجهزة الدولة ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بالأحداث التى تشهدها البلاد والمشاكل الاقتصادية، قال إن الوزارة ظلت تعكس آراءها حول حقوق المعتقلين، مؤكداً التعاون التام مع النيابة العامة في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث، وأضاف أن وزارة العدل ظل خطها متوازناً في هذا الجانب، مؤكداً أهمية التنسيق وتكامل الأدوار بين الأجهزة العدلية في إطار بسط العدالة.
صحيفة اخر لحظة.