“الوطني”: اتصالات مع حزب الأمة القومي وتحالف 2020

كشف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.عبد الرحمن الخضر، عن اتصالات مع عدد من الأحزاب أبرزها الأمة القومي بزعامة المهدي، وتحالف 2020 بقيادة غازي صلاح الدين، مبدياً استعدادهم لفتح وثيقة الحوار الوطني وتضمين أي اتفاق يتم التوصل إليه مع المعارضة.
وأضاف الخضر في حوار مع (السوداني) -ينشر لاحقاً-: “لدينا “حوار شفيف مع قيادة حزب الأمة ممثلة في الصادق المهدي وبعض القيادات، ونعتقد أنه حوار جاد وصادق”.
ونفى وجود أي انقسامات داخل حزبه، وقال: “ليس هناك مشكلات، والحزب عاكف على استكمال بنائه”، وكشف عن تشكيل لجنة عليا للسلام برئاسة الرئيس عمر البشير، ونائبه في الحزب، وقال إن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً وتوصلت لخلاصات وصفها بالجيدة، وتوقع التواصل مع الفصائل الدارفورية قريباً، بجانب وجود مساعٍ للتواصل مع الحركة الشعبية شمال.
وبشأن المبادرات حول الراهن السياسي، قال الخضر، إن حزبه لا يحجر على أي كيان أو مجموعة طرح أية مبادرة أو أن تخوض في هذا الأمر، وأضاف: “لكن مرجعيتنا في هذا الأمر هي الحوار الوطني وقبول الشركاء بأيِّ طرح ينتهي إلى التداول السلمي للسلطة دون الإضرار بمستقبل البلاد السياسي والتنموي”؛ مبدياً استعدادهم لفتح وثيقة الحوار الوطني وتضمين أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الأطراف التي لم تشارك في الحوار، وأوضح أن قوى الحوار أكدت أن الوثيقة ستكون مفتوحة ومتاحة للراغبين في الانضمام إليها.
صحيفة السوداني