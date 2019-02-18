مباحثات بين وزيرَي خارجية السودان وقطر بألمانيا

أجرى وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، مباحثات مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش مؤتمر “ميونخ للأمن” الذي انعقد بألمانيا. واتفق الوزيران على عقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة في مارس المقبل في الدوحة.
وناقش الوزيران قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، على ضوء مخرجات زيارة الرئيس البشير للدوحة مؤخراً.
واختتم الدرديري مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي شهد مشاركات رفيعة المستوى من الزعماء والرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم.
صحيفة السوداني.