أسواق البيع المباشر.. توفير السلع دون وسطاء

تعتبر تجربة البيع بسعر المصنع عبر الميادين والساحات خطوة في الاتجاه الصحيح، بأعتبار أنها تعمل علي تخفيف المنصرفات علي المواطنين وتحد من الارتفاع في الاسعار. وقد وجدت الخطوة إقبالاً كبير من قبل المواطنين الذين باتوا يشترون مباشرة بسعر المصنع دون وجود وسطاء، وذلك بعد ان كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن افتتاح عدد من المراكز للبيع المباشر للجمهور بمختلف المحليات.
وقال د. جعفر احمد عبدالله وزير الصناعة بالولاية انه تم افتتاح 4 مراكز بالخرطوم وامدرمان، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من مراكز البيع المباشر عبر الميادين والساحات وذلك من المصنع الي التاجر ومنه الي الجمهور مباشرة بمختلف المحليات، مبينا ان المراكز ستباع بها السلع الاساسية المدعومة الي جانب السلع الاستهلاكية بمختلف مسماياتها.
وأكد د. جعفر بان افتتاح مراكز البيع تم باشراف المحليات ومتابعة من جهات الاختصاص بالمحليات، مثمناً دور هذه الخطوة بانها تعتبر الاولي ضمن رؤية الوزارة خلال المرحلة القادمة وذلك لما ينتج عنها في تخفيف الاعباء المعيشية وكبح جماح ارتفاع الاسعار وانفلات ضبطها، مبيناً بأن افتتاح الاسواق سيتوالي في كل انحاء ولاية الخرطوم.
وقام المركز السوداني للخدمات الصحفية بجولة في أسواق الشباب للبيع المخفض بالساحة الخضراء، حيث التقينا المواطنة سعاد عبدالسلام وسألناها عن ما إذا كان هنالك فرق من الاسعار مقارنة بأسعار الاسواق الاخري فقالت إن الأسعار مناسبة مقارنة مع بقية الاسواق العامة، وهي بدورها كمواطنة تناشد بالاسراع في التوسع في مثل هذه الاسواق حتي تعم جميع المدن والولايات ا.
وفي سياق متصل تحدث الينا احمد يحي الذي يعمل كمراقب لحركة السوق وضبط الاسعار، قائلاً إن السوق يعمل بانضباط كبير وجميع الاسعار تتم مراقبتها حتي لايكون هنالك تلاعب في السلع. واضاف أن السوق يتعامل مع عدد من الشركات وهنالك مصانع وشركات اخري ترغب في التعامل مع اسواق البيع المباشر .
ومن جهته قال التاجر محمد ابراهيم أن هنالك انخفاض في الزيوت بنسبة 20 % مثلا الزيت (9) رطل (430) ج (1) لتر (100)ج، 3 لتر (292) ج ،5 لتر (475)ج .
وأوضح د. موسي هارون جامع مسئول شركة كاشيا للانتاج الزراعي والحيواني انهم يطرحون أسعار اللحوم بسعر 240ج لكيلو الضان والعجالي 155ج ، شوال سكر كنانه الكبير 1250ج والمستورد 1225ج ،10 كيلو 250ج و5 كيلو125ج. وأشار الي ان نسبة الاقبال للشراء عالية جداً بدليل انهم يومياً يبيعون حوالي 100 كيلو جرام كما أن لديهم مكتب لتظيم العمل، وتنحصر مهمتهم في بيع اللحوم غير المصنعة فقط.
من جهته أكد بابكر بشير محمد مدير اسواق الشباب للبيع المخفض أن السوق يعتبر واحدة من مبادرات الشباب السوداني في تخفيف اعباء المعيشة علي المواطن وشعارهم هو البيع من الشركة الي المستهلك بصورة ، وأبان أن هناك أكثر من 66 شركة من منتجين ورواد اعمال تشارك في السوق بالاضافة الي توفير كميات كبيرة جداً من” الخضر والفواكة وبيض المائدة والدواجن المختلفة “، بجانب الي اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ، مشيراً لاتجاههم لإنشاء اسواق في المحليات المختلفة، حيث تم افتتاح سوق في محلية امبدة وجاري الترتيب خلال يومين لافتتاح سوق في ميدان الخليفة بامدرمان وبقية المحليات.
وأشار الي ان السوق سيستمر الي شهر رمضان المبارك ومن خلالة يمكن توفير جميع السلع الضرورية باسعار مناسبة ، وأضاف ان بالنسبة للسحب اليومي فان هنالك تقرير يومي لمراجعة الاسعار حيث تم خلال الفترة الاولي سحب 14طن من اللحوم الحمراء،11 طن من اللحوم المصنعة وتم سحب اكثر من 65 طن من الخضر المختلفة وهذه احصاءات دقيقة ترصد يومياً،
وخلال جولة في ميدان سوق “جبرة شمال” للبيع المخفض تحدث التاجر تميم خلف الله احمد وقال إن العمل بالسوق مشجعة ووجدنا إقبالا كبير من الزبائن، قائلاً إن الاسعار منخفضة بنسبة 10 % الي 15% من السعر الاساسي للمصنع والبضاعة تأتي عبر تجار من السوق المحلي باسعار اقل من اسعار الشركات والمصانع.
واضاف تميم لدينا مراقب للاسعار متواجد بالسوق علي مدار اليوم حتي تخرج بسعرها المحدد للمواطنين.
بينما يضيف الرشيد سليمان تاجر خضار بالسوق أن بيع الخضار يتم باسعار منخفضة لانهم يتعاملون مع المنتجين مباشرةً.
يقول خبير القانون د. محمد سعيد ان البيع المباشر يقصد به انلا يكون هنالك وسيط مابين الشركة المنتجة والتاجر والمستهلك، والمقصود ان يحصل البيع من المصنع لتاجر الاجمالي مباشرة الي تاجر القطاعي للموازنة بين مصلحة المصنع والتجار في الربح ومصلحة المواطن بأن يجد السلعة بسعر معقول.
تقرير: ثويبة الأمين (smc)