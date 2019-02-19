(35) من كبار المُحامين يمثلون الاتّهام في قضية المُعلِّم أحمد الخير

أعلن (35) من كبار المحامين، عن تكوين هيئة اتهام بعد تفويضهم من أولياء الدم لمُتابعة قضية مُعلِّم خشم القربة أحمد الخير بعد أن قالت النيابة أنه مات نتيجة الضرب بآلة حادة أثناء فترة احتجازه، فيما أعلن المُحامون أنّ الهيئة يُمكن أن تتوسّع لتشمل بقية القتلى في الاحتجاجات.
وقال شقيق القتيل سعد خلال مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم أمس، إنّ الأسرة اتّفقت على تفويض هيئة الاتّهام وكل من ينضم إليها، لتحقيق العدالة ومتابعة سير القضية.
ويرأس الهيئة عمر عبد العاطي وكل من بخاري الجعلي وعمر شمّينا رئيسين مُناوبين والمحامي عادل عبد الغني مُتحدِّثاً رسمياً.
ومن جانبه، قال الناطق باسم الهيئة عادل عبد الغني، إنّ الهيئة حتى الآن مُكَوّنة من (35) مُحامياً مع تلقِّيها المزيد من الطلبات لانضمام المزيد من المُحامين، وأثنى على حزب المؤتمر الشعبي، الذي أوضح أنّه فضّل أن تكون هيئة الاتهام قومية رغم أنّ “الشهيد” من منسوبيه، وشدّد أنّ الهيئة ستسلك سُلوكاً مهنياً وستُتابع التحريات والدعوى ورفعها أمام المحاكم وحتى مراحل الاستئناف بدون إقحام أيِّ إثارة أو زخم سياسي.
صحيفة الصيحة.