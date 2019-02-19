البرلمان يستدعي وزير النفط

كَشَف رئيس لجنة الطاقة والتّعدين بالبرلمان علي حسين دوسة، عَن استدعاء وزير النفط والغاز والمَعادن أزهري عبد القادر خلال الأسبوع الجاري للإجابة بشأن الزيادات الأخيرة التي طَرَأت على الجازولين.
فيما شكا رئيس شُعبة النفط والغاز باتّحاد المقاولين أيمن محمد أحمد، عن تأثر قطاع المقاولات بالزيادات الأخيرة ممّا أدخلها في خسائر كبيرة، لجهة أن العقود التي أُبرمت للمشاريع كانت بالأسعار القديمة، وقال لـ(الصيحة) إنّ سعر البرميل المستورد من الجازولين يبلغ أكثر من 60 دولاراً أي ما يعادل 4 آلاف جنيه ويُباع بـ 120 جنيهاً، مُؤكِّداً أنّ الحل الجذري لأزمة الجازولين بالإنتاج المحلي، وأضاف أنّ مليار و500 برميل من الجازولين موجودة تحت الأرض، على الدولة أن تسعى لإخراجها، ومُعالجة مشكلات الديون لشركات الاستثمار على وزارة المالية.
الخرطوم: مروة
صحيفة الصيحة.