اجتماع بين البرلمان وجهات تنفيذية حول فساد وارد بتقرير المراجع

أعلن رئيس لجنة الحسابات العامة بالبرلمان، إسحاق جماع، عن اجتماع مرتقب يجمع بين لجان البرلمان وجهات تنفيذية حول الفساد المالي الوارد في تقرير المراجع العام.
وقال جماع في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، إن الاجتماع يضم وزارة المالية ومجلس الوزراء وبنك السودان المركزي من جهة، ومن جهة أخرى لجان البرلمان بعد انتهاء دراستها لتقرير المراجع العام التفصيلي حول الحسابات العامة لعام 2017، تمهيداً لوضع تقرير أمام نواب البرلمان، في دورة انعقاده المقبلة، يشمل توصيات اللجان حول تقرير المراجع.
في السياق، كشف جماع عن أن المراجع العام بصدد التعاون مع الحكومة الهولندية بشأن تقليل التجاوزات في المال العام.
وقدم المراجع أمس تنويراً لرئيس البرلمان حول التعاون المرتقب.
وشدد جماع على أن البرامج المقترحة من الحكومة الهولندية تشمل إقامة ورش لوضع خطط تمثل مدخلاً لتجويد الأداء المالي وتقليل التجاوزات المالية وتعزيز الشفافية وإيقاف منافذ التهرب التهريبي والتجارة خارج الأنظمة القانونية ومحاربة الفساد.
السوداني.