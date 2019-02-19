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سياسية

2019/02/19

2019/02/19


قرار مفاجئ بتأجيل مباراة المريخ وفهود الشمال



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أصدر اتحاد الكرة قراراً مفاجئاً قضى بتأجيل مباراة المريخ والأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز التي كان من المفترض أن تجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وجاء قرار الاتحاد استجابة لطلب المريخ الذي دفع به والخاص بسفره المبكر إلى تونس لأداء مباراة النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية.
ويتوقع أن تصدر لجنة المسابقات قراراً جديداً بتعديل البرمجة بناءً على القرار الذي اتخذته بشأن مباراة المريخ وفهود الشمال.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها مباراة الأحمر مع الأمل حيث سبق وأن أجلت خلال الفترة الماضية أيضاً.

صحيفة السوداني.

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