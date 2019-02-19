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سياسية

2019/02/19

2019/02/19


رئيس اشرافية ابيي يناقش سير العمل الأمني



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عقد رئيس إشرافية أبيي المشتركة جانب السودان الأستاذ أحمد الصالح صلوحة مع قائد قوات اليونسفا بأبيي غبري ماريا أدهانا بحضور إدارة الإشرافية ومستشاري قائد اليونسفا اجتماعا اليوم بالخرطوم تناول سير العمل الأمني بالمنطقة وإمكانية التنسيق بين الإشرافية وقوات اليونسفا.

وقال صلوحة فى تصريح إن الاجتماع تطرق إلى دور قوات اليونسفا وفق البرتوكول ومهامها ووظيفتها. واستنكر صلوحة ما قامت به اليونيسفا إبان جولته لمنطقة أبيي من اعتراض للوفد بقوة مسلحة، مبينا أن ماريا قدم اعتذاره عن ما بدر من قواته، مؤكدا تعاونه الكامل مع الإشرافية خلال فترة وجوده. وجدد رئيس الإشرافية عزم إدارته على تنفيذ مشروعات تنموية بالمنطقة خدمة للمواطنين.

smc.

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