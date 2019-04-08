بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تقتحم تظاهرات القيادة بــ(العباية) ونشطاء يعلقون (الخيل يجقلبن والشكر لي لوشي)

فاجأت الإعلامية الشهيرة آلاء المبارك جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بنزولها الشارع العام ومشاركتها للثوار في مطالبهم التي تدعو لإسقاط النظام في وقفة احتجاجية نظمت يوم السبت الماضي أمام مباني القيادة العامة للجيش.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان بملابس محتشمة, تمثلت في (العباية) والحجاب كما ظهرت وهي تحمل علم السودان مع بعض صديقاتها.
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخروج لوشي للشارع العام, وتداول عدد من الناشطين صور نجمة قناة الهلال وهي تقف مع المحتجين.
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك لم تخلو من السخرية, وكان التعليق الأبرز من الفارس ابراهيم الذي كتب: (الخيل يجقلبن والشكر لي لوشي) “مثل سوداني قديم” في إشارة منه لنسب الفضل كله للوشي وإهمال دور المتظاهرين الذين تدافعوا بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
12 التعليقات
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مدحت الهادي
2019/04/08 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم نعم الخيل يجقلبن والشكر لى لوشي ………….سبحان الله …. هي لا يمكن أن تسمى بالكنداكة فقط تسمى بحسناء الإعلام السوداني ….. والله حواء والدة بنات لاتقولوا لوشي ولأ شوشي بالله فكونا من الأشياء السحسوحية دي عشان بكرة بكرة ما تقولي حسناء الإعلام السوداني من اللائي أشعلن الثورة في السودان …… والله أكبر ولا نامت أعين الجبناء والخونة …. ولك الله يا سودان العزة والكرامة فاليذهب الخائنون الخائبون ماكلي حقوق الشعب السوداني البطل والله أكبر والعزة للسودان ….
تسقط بس
2019/04/08 at 1:32 م (UTC 2) رابط التعليق
لوشي يا رفارف قلبي
تسقط بس (الحكومة و ليس لوشي)
معقولة لوشي ارجل مننا لالالا انا جاي السودان
جميل بثينة
2019/04/08 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
ملكة يا لوشي حتى لو لابسه شوال بتاع سكر
ودامدرمان
2019/04/08 at 9:42 م (UTC 2) رابط التعليق
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان بملابس محتشمة
يعني كان لبسها غير محتشم ……….. وليس من عندي هي اللي قالت
أب لمبة💡
2019/04/09 at 5:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ود امدرمان كانت مطلعة حلماتها بضغوط من الكوز الطاهر التوم لزيادة مشاهدات قناته كان يأنرهم بالتدلع و التخشلع و عندهن حصانة من النظام العام لانهن يخدمن اهداف كيزانية
الجلد للمسكينات فقط
عباس النو
2019/04/09 at 8:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
و لا الجزمه الشهيره , الشعب كله لابسه !!!
ابو قصى
2019/04/09 at 10:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
الناس في شنو وانت في شنو يا رندا يا حقيرة …
محمد ودنورة
2019/04/10 at 6:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
اهو عفينا منك.مسكتي الدرب العديل ودا بوصلك مش للنجومية بل الي عنان السماء.ايوة دا الاحتشام والجمال.سيري وعين الله ترعاكي. وحلاتك بالعباية والحجاب.ودمتم.ودنورة الدمام….
أبو عبدالله
2019/04/10 at 1:03 م (UTC 2) رابط التعليق
ديل طلعوا فسحة وظهور فى الاعلام وشوفونى … أعتصموا الكنداكات الحقيقيات من دون صور أو ظهور فى الاعلام … أكيد ديل بعد ما اخدو الصور ركبوا العربات ورجعوا بيوتهم … فعلا الخيل تجقلب والشكر لى زى ديل … ما مشكورات ياناس جرحتنى كرتونة
مواطن
2019/04/10 at 7:51 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يا زمن … زمااااان قالت البيطلعوا الشارع ديل ما اولاد ناس هسي مالها طلعت معاهم بقت ما من اولاد الناس زينا خلاص
شعب عبيط خلاص
2019/04/14 at 1:23 م (UTC 2) رابط التعليق
ياخ كسم لوشي وكسم رندا وكسم اي حرف يكتب عن البت دي – كرهتونا الكراهية زاتو – انتوا عالم صايعة ولا شنو ياخ – بالمناسبة م حلوة زاتو كلو مكياج – قدي كدا ولا كدا
Mogahid
2019/04/23 at 5:53 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههه والله فعلآ الخيل تجقلب والشكر لي لوشي يااااااا ما الناس مشت القياده ولاااااا في زول جايب ليهم خبر