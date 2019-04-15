شكر الله خلف الله يبحث عن ابنه في ساحات الاعتصام

كشف المخرج المعروف شكر الله خلف الله على أن ابنه أحمد يتنفس أوكسجين الثورة وقال شكر الله بحرب صحيفة الأخبار: قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير كنت على الدوام في مسلسل بحث مستمر عن ابني أحمد في ساحات الاعتصام ودائماً ما كنت أجده مرابطاً مع الشباب الجرحى فتيقنت أن جيناتي ممتدة لان الاهتمام بالوطن والإنسان من أقداري .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
KHALIDFARIS
2019/04/15 at 1:46 م (UTC 2) رابط التعليق
لكن انت ومرتك الحارسه التلفزيون مؤتمر وطني
الشبح كاسبر
2019/04/15 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق
منافق قذر مستهبل
يوم حسابك جا
Ema
2019/04/25 at 3:34 م (UTC 2) رابط التعليق
مستهبل كبيير