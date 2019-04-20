السودان .. أزمة في الخبز .. تعرف على السبب









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تجددت أزمة الخبز بأحياءٍ متفرقة من العاصمة السودانية، الخرطوم، خلال الأيام الماضية، وشكا مواطنون من عدم توفر الخبز في عددٍ من أحياء الولاية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”باج نيوز” بالتزام كافة المطاحن بتوزيع الكميات المحددة من الدقيق على وكلاء التوزيع ومن ثم على المخابز.

وبررت بوادر أزمة الدقيق إلى وجود فراغ إداري ناجم عن الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد عقب تغيير نظام الحكم بالبلاد.

وأوضحت المصادر بأن غياب الرقابة الأمنية من أهم الأسباب الواقفة وراء أزمة الخبز الراهنة، كاشفةً عن انسحاب الفرق الأمنية التي كانت تشرف على توزيع الدقيق في الأيام الفائتة.

وكانت ولاية الخرطوم في الفترة السابقة قد كونت فرق أمنية تعمل على مراقبة توزيع الدقيق الخارج من المطاحن وتوزيعه على الوكلاء بالعاصمة.

الخرطوم: باج نيوز