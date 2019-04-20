الصادق الرزيقي: الزلزال القادم

قد لا يختلف اثنان على أن الأوضاع بالبلاد لن تسير إلى الاتجاه الصحيح، وستتعقّد الأوضاع أكثر إذا واصلت الأحزاب اليسارية وداعمو الاعتصام التعامُل بمنطق معوج والتعامُل مع الحقائق الموضوعية بهذا التعجّل وعدم الحصافة السياسية، ومحاولة الضغط على المجلس العسكري الذي أكد منذ اليوم الأول أنه لن يتدخل في تكوين الحكومة المدنية التي ستُدير الفترة الانتقالية، ولَم يكن أحد يتصوّر أن شهوة السلطة لدى جماعة الحرية والتغيير تصل إلى درجة المطالبة بتكوين مجلس سيادي ليست لديه أية مرجعية لا دستورية ولا قانونية، فالوضع القائم الآن أن الدولة لم تنهار تماماً إنما حدث تغيير قادته القوات المسلحة بإزاحة النظام السابق وعزل رئيسه، ولَم تُلغَ مؤسسات الدولة القائمة ووزاراتها سوى أن سيادة الدولة يُمثّلها المجلس العسكري الذي آلت إليه في غياب الجهازين التنفيذي والتشريعي سلطاتهما إلى حين .
معروف في مثل هذه الحالات أن يكون المجلس العسكري وهو المسؤول عن حفظ الأمن في البلاد وتحقيق الاستقرار أن يُحافظ على وضعه السيادي، ويتم الاتفاق مع مُكوّنات عملية التغيير أو الشق المدني والقوى السياسية الاتفاق على حكومة مدنية قوامها شخصيات ذات استقلال وكفاءة لتُدير الفترة الانتقالية وتُنظّم عملية الانتخابات، وعندها يحق للجمعية التأسيسية التي تنشأ من الشرعية الانتخابية والتفويض الشعبي وضع الدستور وإقراره وإحداث التغيير المطلوب في هياكل الدولة ومؤسساتها وقوانينها، وأهمية التفويض الشعبي الانتخابي. إن الوسيلة الأوفق في المجتمعات تتم من خلال التراضي والتبادُل السلمي للسلطة، وحسن إدارة الشأن العام وتحقيق التطلّعات الاجتماعية والسياسية .
ما يحدث اليوم سيقود حتماً إلى فوضى عارمة ولا يسنده أي منطق سليم، لأنه سيقود إلى حالة من الشد والجذب بين المجلس العسكري والقوى السياسية الرافضة له ولمهامه، ولولا انحياز القوات النظامية وحقنها للدماء ما كان للتغيير أن يتم، ولا ذهب النظام السابق، فالعقل يقول إن أية ترتيبات للحكم المدني لا تتجاوز الحدود التي تم التعارُف عليها والإعلان عنها في بيان المجلس العسكري، فمد مظلة المطالب حول المجلس السيادي، ثم اقتراح ميدان الاعتصام لجهاز تشريعي، أو أية ترتيبات أخرى ستخلق نزاعاً داخلياً ليس مطلوباً الآن، ولا تحتمله الأوضاع الهشة في البلاد، وليس من حق أي جهة الادعاء بأنها تحتكر التفويض الشعبي وتمثّل الشعب، فهذا النوع من الجدال عواقبه وخيمة في حال حدوث اختلاف، وقد شاهدنا وتابعنا قبل أيّام قليلة حجم الاختلافات بين مكونات الاعتصام نفسها من أحزاب وتجمّعات عقب اللقاء مع المجلس العسكري، ستزيد الفجوة اتساعاً إذا لم تُدَر المرحلة الراهنة بالحكمة والتنازلات المُتبادَلة، أما لماذا ندعو لعدم التنازُع مع المجلس العسكري في مُهمته ووظيفته السيادية، فالسبب بسيط ومنطقي أن الإجماع لن يكون على أي مؤسسة حزبية أو شعبية أو مدنية، الإجماع لدى السودانيين فقط على المؤسسة العسكرية التي تُمثّل قومية البلاد وحامي حماها، وقد لعبت دورها المنوط بها في حماية الحراك الشعبي والانحياز إليه، وليست هناك جهة تحمل هذه الصفة بهذا الشمول غيرها .
لنتصوّر أي سيناريو آخر، فإذا ما حدث التنازُع والخلاف ورفع المجلس العسكري يده وأبعدت القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى نفسها عن المشهد كله فهل ستستقيم الأمور، وهل ستستقر الأوضاع وينتظم الأمن، إن البلاد ستنهار بالكامل ويأكل القوي الضعيف ..
الصادق الرزيقى
الصيحة
25 التعليقات
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alkarazy
2019/04/20 at 11:44 م (UTC 2) رابط التعليق
هههههه بتلف وتدورفي شنوووووووووو سلمو السلطه للمحكمه الدستوريه مع الاحتفاظ علي الدفاع والامن وكفي الله شر القتال عرض سمح للطرفين اها الكلام دا كيف ؟؟؟؟؟
تسقط بس
2019/04/21 at 12:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرزيقي شكلو برضو قابض من بن زايد و بن سلمان ههههه
مصيبة شنو دي
الجنا ود زايد دا قروشو دي لو وزعها على شعبو او بنا بيها عمارة جديدة مش احسن ليهو بدل يغلغلنا و يحرق اليمن
الشبح كاسبر
2019/04/21 at 1:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
ورجغ ورجغ
داير تصل لشنو
ما تستعجل حسابك جاي يا ارزقي
ود بندة
2019/04/21 at 5:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
اي تشكيل انتقالي قادم من جانب واحد بدون رضي الآخرين يسقط بس.
الثورة المضاضة قادمة لا محال..
زول
2019/04/21 at 7:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرزيقي طلب من كلاب النظام السابق ،بقيت تعرف مصلحة الوطن اسع .
زول
2019/04/21 at 7:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرزيقي كلاب النظام السابق ،بقيت تعرف مصلحة الوطن اسع .
خالد علي
2019/04/21 at 7:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
الكلب ده ليه بره السجن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
sami
2019/04/21 at 7:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
صدقت والله نخاف من الانفجار الكبير إذا سارت الأمور على هذا المنوال. الحوار بين كل القوى السياسية دون إقصاء أو تفرد هو الذي يقود إلى بر الأمان. حفظ الله السودان وأهله.
محمد ابراهيم عبد الرحيم السنوسي
2019/04/21 at 7:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنا مستغرب …. ليه الراجل ده ما مسكوه ومعاهو الهندي عز الدين وأشباههم
طبالييين الكيزان
Trump us
2019/04/21 at 7:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرزيقي الارزقي ياحرامى قايل الناس ناسيينك ؟ دورك جاي يا متملق يافاسد . نريد نعرف من اين لك مليارات الجنيهات والدولارات حتى تشتري جريدة خال البشير المجرم . يجب قفل فمك العفن ولا تتدخل فى ثورة الشباب لغاية ما يجى دورك ياطفيلى ،،
السودانى
2019/04/21 at 8:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
كلام منطقى وعقلانى نرجو من الجميع التفكير فيه و التفكير فى مصلحة الوطن أولا وترك الإنتماءات الحزبية خلفهم ، فقط المهمة الآن هى التوافق على الحكومة المدنية، والقوات المسلحة وافقت على تسليم السلطة للحكومة المدنية
على كل مكونا الشعب السودانى من أحزاب وتجمعات مهنية او سياسية التوافق فيماهذه هو المطلوب الآن ،
وأقول للأحزاب أن كثرة عدد الأحزاب الكبير لا يفيد البلد بشىء على كل الأحزاب أن تحاول الأندماج مع بعض لتقليص عدد الأحزاب وذلك يسهل على الجميع العملية السياسية الوطن والمواطن وأهم بند تمثيل الشباب
فى إدارات الأحزاب وبعدد كافى .
نسأل الله يحفظ السودان وأهله ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
الزعيم
2019/04/21 at 8:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
مؤسس الشيوعية الحديثة، والرجل الأول فيها هو كارل هنريك ماركس، فالعالم يعرفه بأنه أبو الشيوعية، وأنها إليه تنسب، فيقال: الشيوعية الماركسية.
وتلامذة ماركس يغالون في حبه، ويعدونه رجل الثورة والحرية؛ فهو – بزعمهم – ذلك الرجل الرقيق الذي يحمل قلباً مليئاً بالعطف والحنان، وأنه ذلك الرجل الذي يكره الاستبداد، ويتدسس في مخازن الأغنياء، فيفتح صناديقهم المليئة بحثاً عن لقمة عيش يسد بها جوعة فقير أو مسكين، أو يتيم أو شيخ كبير، أو عامل كادح.
هذه هي الصورة الخادعة والدعاية البراقة عن كارل ماركس.
أما الحقيقة والوثائق فتقول غير ذلك، فتقول: إنه حبر يهودي، إنه ذلك الألماني المولود عام 1818م، فهو يهودي ابن يهودي، وجده هو الحاخام اليهودي الكبير (مردخاي)، بل إن أجداده من جهة أمه يهود، كما أنه ولد في حي اليهود المسمى (غيثو).
ولقب أسرته الحقيقي (لاوي) أو (ليفي) واللاويون من بني إسرائيل ينتسبون إلى لاوي بن يعقوب
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فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف بـلينين (بالروسية: Владимир Ильич Ульянов) ولد في 22 أبريل عام 1870 وتوفي في 21 يناير عام 1924. كان ثوري روسي ماركسي وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي رافعاً شعاره الأرض والخبز والسلام،وهو من اب يهودي وام يهوديه.
اخيرا استخدم اليهود والامريكان والغرب الصليبي الشيوعيين لغايه في نفس يعقوب بدسهم السم في العسل وكان يبدو للجاهل عن الامر انهم يكرهون الشيوعيين وحقيقه الامر هم يستعملوهم في تخلف كل الاعداء الكبار كالاتحاد السوفيتي الكبير والصين وكوريا ووووووو لكي يبقوا متخلفين عنهم قرون وتكون السياده لهم بسبب اساليب ومناهج وتعاليم الشيوعيين العنيفه والمدمره للمجتمعات.
واحد قرفان جدا
2019/04/21 at 2:14 م (UTC 2) رابط التعليق
ونحن ما لنا و كارل ماركس .. نحن ما عايزين الكيزان الوسخانين الحرامية الذي استخدمو ا العاطفة الدينية لينهبوا الوطن … كفاية خداع ونفاق … نحن عايزين عدل و حرية وسلام و تنمية متوازنة عندكم اهلا وسهلا ما عندكم ادونا عرض اكتافكم وبس.
ود عازة
2019/04/21 at 8:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
معظم المعلقون يتكلمون بروح الثورة والحماسة … ورغم تحفظنا على الرزيقي الا انه لمس لب الحقيقة وللمتشمتين او الذين يسبون الشخص متناسين لب الموضوع اقول لهم ما هكذا تورد الابل الان انتم في امس الحاجة لاي تعاون وفي امس الحاجة للتضامن وما قاله الرجل كلام صحفي يرى بعين صحفية وقاريء للافق ولا ينظر تجت قدميه او تتحكم فيه العاطفة ..
نعم نحن على مفترق طرق وايام عصيبة امامنا ولا يغرنكم اننا ازلنا النظام وراسه ..او حتى اقتلعت الدولة العميقة وفي اعتقادي ان هنا شباب صغار ولا يعرفون الشخصية السودانية جيدا ..نعم نحن مقبلون على صراع وصراع شديد بين القوى السياسية فيما بعضها وصراع بين الفئة المدنية والمجلس العسكري ..
المدنيون في السودان قليلا ما يتفقون ومن ثم يختلفون ويتشرطون على بعض وفرد العضلات وهذ اسوأ صفة بيننا ..
اليساريون بالطبع اقل التشكيلات جمهورا ولا يقبلون ان يكونوا اقلهاحصولا على جزء من السلطة وصدقوني ستحدث اشياء تجعل المجلس العسكري يحكم حتى ياتي انقلاب اخر ..
ووجهة نظري ان الجلوس في الاعتصام هكذا بدون رؤى وبدون لقاءات تعرف الحشود بمن يتكلم باسمهم او برامجهم سيتفرق الجمع وساعتها سيجد البعض انهم انفار على الاصابع لا تاثير لهم ..
النظام انتهى ولن تقوم له قائمة لكن تمعنوا في تصرف بعض من يسمون انفسهم بقادة الحراك انهم من الان يحاولون استبعاد الاخر والتقليل من شأنه وانه لم يكن فاعلا في الحراك رغم ان كثير من لم يكونوا في قيادة الحراك لهم جمهور اكثر من يقومون الان بتمثيل دور القيادة ..والشعب السوداني شعب مزاجي وعاطفي من الدرجة الاولى وكلام شيخ طريقة فقط يمكن ان يغير في معادلة العددية ..
والان المجلس العسكري بين خيارين كلاهما مر ..وهو اما الانحياز تماما للشعب والوطن وتسليم القيادة لحكومة مدنية بعد المدى المتفق عليها واما لاصرار على المدة التي فرضها ..وتظهر الخلافات ..والنار الاخرى التجاذب الاقليمي محور الدول الرباعية التي حاولت ووصلت الى المجلس العسكري والدول التي ظلت صامتة ولم تبدي اي اتصالات مع المجلس وبالطبع وجدت احتراما من الشعب .. والمجلس الان محتار ماذا يفعل .. وفي تقديري انهم اكثر عجلة من المدنين لتسليم السلطة ويفتكوا من هذه الورطة ..
البلاد لن تسير كما تتخيلون لكن لابد من بعض المتاعب ونسال الله ان تكون وقتية وسهلة
جميل بثينة
2019/04/21 at 8:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
الصادق الرزيقى كوز مكانك سجن كوبر كذب ونفاق ايها المجرمون تريد ان تدخل الخوف فى قلوب السودانين الثوار
لكن هيهات ايها المنافق وان شاء الله لن تكون هناك فوضة كما تريد بعد ذهاب الكيزان الجرزان
صحفي مهني
2019/04/21 at 8:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرزيقي الأرزقي يقول – لَم يكن أحد يتصوّر أن شهوة السلطة لدى جماعة الحرية والتغيير تصل إلى درجة – شهوة السلطة العندكم انتو عايزين تقتلوا ثلث الشعب عشان تبقوا في كراسيكم وحبكم للسلطة وعشان تبقى انت رئيس اتحاد الصحفيين والهندي عزالدين رئيس مجلس ادارة ولكن لن تدوم لكم.
ودبابكر
2019/04/21 at 9:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
مكانك السجن ياوش الفتنه
زول ساي
2019/04/21 at 9:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
خال المخلوع والرزيقى والهندى وضياء الدين بلال ومحمد حامد جمعة وإسحاق فضل الله وحسين خوجلى والطاهر التوم أبواق بنى كوز الصدئة المتهرئة يجب الجامهم ومحاسبتهم على دورهم القذر الذى لعبوه كمناهضين لثورة الشعب وداعمين لنظام الإجرام البائد ولا تهاون مع بنى كوز وطنى وشعبى
ود عازة
2019/04/21 at 10:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
تلوح في الأفق القريب بوادر اختلاف بين مكونات التجمعات والأحزاب السياسية (في ما بينها) كما أنه من المتوقع أن تبرز نقاط خلاف بينها وبين (المجلس العسكري الانتقالي) والذي سوف يصر(فيما يبدو) على مكوثه في الحكم لمدة عامين وكلا هذه الاختلافات (للأسف) تتجاوز تماماً نضالات الشباب الذين دفعوا بأرواحهم الطاهرة ثمناً لما نحن فيه إضافة إلى دماء عشرات الجرحى والمعتقلين الذين شاركوا منذ بداية الاحتجاجات ولا زالوا يفترشون الأرض (الحارة) ويلتحفون السماء.
وهذا كلام الفاتج جبرا لم لم تعلقوا عليه
Aboahmed
2019/04/21 at 10:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله شوف الكوز الامنجي !!!!!!!!!!!!!!
اولاً الصاكاذب الارزقجي كوز كبير وثانيا ضابط برتبة مقدم في جاز الامن حق النظام البائد …..
اذا لم تستحي فاصنع ماشئت !!!!!!!!!!!!!!!!
عنده وش وكمان يتكلم عن المنطق المعوج ماياهو الانتو سويتو ليكم تلاتين سنه اقصيتوا كل الناس
والان احصدوا الزرعتوه …………..
وتلك الايام نداولها بين الناس………….
تفتيحة لمن فضيحة
2019/04/21 at 12:06 م (UTC 2) رابط التعليق
طالما الكلب دا لسه بيكتب معناها لسه ماسقطت !!!!
عمر
2019/04/21 at 12:33 م (UTC 2) رابط التعليق
يخسي عليك
مصطفى صلاح الدين
2019/04/21 at 1:21 م (UTC 2) رابط التعليق
يعنى ما لقيتوا حاجة ضد ماركس الا أنه من أصول يهودية ؟؟؟؟ طيب كل أنبياء بني اسرائيل من أصول يهودية و هم فى قرآننا و آينشتين كمان,مافى مقاربة تانية يا أغبياء,دى الطريقة الضللتوا بيها عقولنا 30 سنة؟؟
و انت يا الرزيقى أوردت رئيسك و الحركة الاسلامية موارد الهلاك بالكذب الكثير على الفضائيات بأنه مافى ثورة و أن البشير معاه حشود لحدما البشير صدق و حاول يقتل ثلث الشعب السودانى
استح و لا تكتب بعد اليوم يا كلب النظام البائد و احمدوا الله أننا سودانيين لو كنا فى دولة ثانية كان الناس أكلتكم بأسنانها و حاول تبيع بضاعتك الكاسدة فى مكان تانى و انشر البوست دة
مصطفى صلاح الدين
2019/04/21 at 2:47 م (UTC 2) رابط التعليق
يا الكاذب الارزقى أكتب لنا مقالا عمن كان يقتل المتظاهرين و عن كتائب الظل ..هل تستطيع؟
هل تستطيع أن تكتب مقالا عن الحشود الكاذبة للبشير فى الكريدة
فى الساحة الخضراء
فى نيالا
عن دفع الاموال
عن اجبار الموظفين قسرا على الخروج
عن مجندى الخدمة العسكرية و الالزامية
عن الفوتوشوب و دمج لقطات من فيلم الرسالة فى صور حشد البشير الكاذبة
أين تذهب من الله ؟؟؟. ألن تموت يوما ؟؟؟
إستح يارجل و كل لقمة حلالا انشالله تبيع موية لكن انت و حسين خوجلى و الهندى ما عندكم وجه
shams Alanna ali
2019/04/21 at 5:28 م (UTC 2) رابط التعليق
ما بتجينا عوجه تب ما دام ذهب ولي نعمتك