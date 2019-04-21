“العسكري” يناقش مع النائب العام ظاهرة السيارات بلا لوحات









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قال النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، إن النيابة العامة سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية بموجب أحكام المادة 8 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، مبيناً أنه تمت مناقشة ظاهرة السيارات بلا لوحات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح النائب العلم المكلف في تصريح عقب لقاءه البرهان أمس، أن اللقاء تناول الإفراج عن المعتقلين السياسيين، واطمأن على أن جميع المعتقلين السياسيين قد تم الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً ضرورة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات في المواد المتعلقة بالحريات، كما تطرق لمسألة العربات دون لوحات، مطالباً الالتزام بالضوابط المرورية بشأنها لتحديد المسؤوليات، وقال إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمن على كل النقاط التي أثارها النائب العام المكلف.

وكانت (الجريدة) نشرت خبراً الخميس الماضي عن استمرار تجول سيارات بلا لوحات تسجيل في شوارع العاصمة الخرطوم ليل نهار.

صحيفة الجريدة