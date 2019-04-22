بسبب دوره (السلبي) في الثورة .. الفنانة سمية حسن تُقدِّم استقالتها من مجلس المهن الموسيقية









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تَقَدّمت الفنانة الكبيرة سمية حسن باستقالتها من مجلس المهن الموسيقية في خطوةٍ مُفاجئةٍ، وتعود الأسباب إلى أنّ الفنانة سمية حسن كانت قد بعثت للقائمين على أمر المجلس إبان بدايات انطلاقة الثورة برسالة لتوضيح موقف المجلس والفنانين تجاه ما يحدث في البلاد من قتل واعتقالات، والخطوة التي يُمكن أن يتّخذها المجلس لدورهم الكبير والفاعل في كثيرٍ من القضايا، ولكن لم يرد المجلس على رسالتها حتى سقط نظام الإنقاذ، لتُسارع بدورها بتقديم استقالتها من المجلس نهائياً.

الخرطوم: محاسن

صحيفة السوداني