مصرع وإصابة (61) شخصاً في حادث مروري بطريق شريان الشمال









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لقي (23) شخصاً مصارعهم وأصيب نحو (38) آخرون بجروح خطيرة استدعت إسعافهم لتلقي العلاج، وذلك إثر حادث مروري وقع أمس جراء اصطدام بصين سياحيين عند الكيلو (267) بطريق شريان الشمال، وذلك عندما كان البصان يسيران في الاتجاه المعاكس أحدهما قادم من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية والآخر في طريقه من الخرطوم متجها إلى دنقلا ونتيجة محاولة بص الخرطوم تخطي عربة كانت أمامه اصطدم بالآخر وكانت النتيجة وفاة (23) شخصاً وإصابة (38) وصفت بعضها بالخطيرة واتخذت شرطة المرور الإجراءات القانونية تجاه الحادث وتم تسليم الجثامين لذويهم بعد موافقة الجهات المختصة، كما وقف عدد من المسؤولين على حالة المصابين بالمستشفى.

صحيفة اخر لحظة