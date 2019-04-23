الدخول | النسخة الكاملة
الرئيسيةالأخبارالمقالاتالفيديوزواجوظائفالطب البديلالعقاراتالمنتديات إتصل بنا


جرائم وحوادث

اعتقال شخصين تناوبا على اغتصاب طبيبة سودانية في موقف حافلات بجاكسون



تحرش - عنف - سودانية - مواصلات - ركاب - سفر

شارك الموضوع :

ألقت الشرطة السودانية اليوم الإثنين، القبض على متهمين بجريمة اغتصاب طبيبة في موقف ”جاكسون“ للمواصلات في العاصمة الخرطوم.

وفي وقت مُبكر اليوم، قدمت طبيبة بلاغًا لشرطة ولاية الخرطوم، قالت فيه، إن ”مجهولَين قاما باغتصابها بالتناوب وسرقا هاتفها وفرّا هاربين“.

وقال رئيس قسم شرطة الشمالي الخرطوم العقيد معتصم سليمان، إنه عقب ورود البلاغ للقسم ”تم تشكيل فريق من المباحث لمتابعة القضية“، موضحًا أنه ”تم القبض على المتهمين من خلال استدراجهما بوساطة هاتف الطبيبة المسروق“.
وأشار إلى أن المتهمين اعترافا بارتكاب الجريمة، مضيفًا أن ”أحدهما من أصحاب السوابق، وخرج منذُ أسبوعين من السجن بعد أن مكث فيه 5 سنوات بعد إدانته في جريمة اغتصاب سابقة“.

وأكد العقيد معتصم سليمان، أنه ”تتم استرداد المسروقات كافة، وفتح بلاغ جنائي في حق المتهمَين“، تحضيرًا لتقديمهما للعدالة، وفقًا لموقع ”الأحداث نيوز“ الإلكتروني.

إرم نيوز

شارك الموضوع :


  5 |

كتابة تعليق

(لن يتم نشره)

عزالدين وديدي | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

ياجماعة الخير كيف يتم الاغتصاب في موقف مواصلات؟
والحمد لله الذي تم القبض على المجرمين ولابد من انزال عقوبة الاعدام عليهما

صالح | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

اي طبيبة هذه ؟؟

ود بندة | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

طبعا الجو مناسب من اعتصامات وفوضي عارمة في جاكسون حتي القيادة ودي الحرية والعدالة.المنشودة.

ود ابوعبيدة | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

المجرم خرج من السجن جريمته كانت اغتصابه فتاة ، هل يسجن مرة أخرى ليخرج ليغتصب مرة ثالثة؟ كل القوانين في كل البلدان حتى الغير مسلمة ، المغتصب جزاءه الاعدام إلا في السودان البلد المسلم. هل يترك لأهل المغتصبة القصاص بأنفسهم وقتل المعتدي على بنتهم بايديهم؟ أين أهل الفتاة الأولى المغتصبة؟ أليس لهم نخوة؟ وما موقف أهل الفتاة الثانية المغتصبة؟

خال أماسى | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

حرية حرية؟؟؟؟؟؟ احد الاخوة ينادى اهل المغتصبتين باخذ حقهم بيدهم واخر يقول طلع كيف طلع ف الانتفاضة ويا ما مجرمين خرجوا والان الغريق قدام حسبنا الله ولك يا بلد ما معروف سيدا منو كوز ولا شيوعى ولا بعثى واتحادى ولا حزب امى ولا مؤتمر سودانى 140 حزب فى بلد ليس لها موارد؟؟؟؟؟؟؟


 