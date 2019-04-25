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سياسية

عقب زيارة مسؤول كبير في المجلس العسكري للبشير… قرار محتمل يمس الرئيس المعزول





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وردت أنباء بشأن تحسن الحالة الصحية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير وانتظامه في تناول الوجبات بصورة طبيعية.

فوفقا لما نشرته صحيفة “الانتباهة”، كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري.

وأكدت ذات المصادر للصحيفة، نقل النائب الأول الأسبق للبشير، علي عثمان محمد طه، إلى مستشفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقي العلاج.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن البشير يعاني “حالة نفسية صعبة”، وتعرض لـ”جلطة خفيفة”، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه.

ونقلت السلطات الانتقالية البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

سبوتنيك

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ابوعبدالله | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

المجلس عليه ان يكون حكومة مدنية ويستلم الجيش وزارة الدفاع فقط اما بقية الوزارة يتم شغلها بكفاءات ولا ينظر للاحزاب بل للكفاءات ولا يمكن تولي اي منصب من كان جزءا في النظام السابق او عليه شبه فساد ويجب اعتقال كل المشاركين في الحكومة السابقة من الاحزاب الاخرى والتأكد من عدم فسادهم وافسادهم واكلهم اموال الدولة والشعب
ثانيا على المجلس تكوين مجلس جديد باسم مجلس الامن المدني المشترك لتكوين حكومة انتقالية من الكفاءات باختيار الأكفأ فقط لا للمحسوبية ولا يعاد استنساخ النظام السابق وان يتم تقليص الوزارات وان تكون فقط او تسع وزارات مع برلمان مصغر مكون من 25 فردا فقط مع الوزراء ووكلاء ليكتمل العدد الكلي للبرلمان الى خمسين عضوا منهم الوزاء والوكلاء
فمثلا (وزارة الخارجية) (وزارة الداخلية) (وزارة الدفاع والطيران) (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) (وزارة الطاقة”الكهرباء” والتعدين) (وزارة البيئة والمياه والزراعة) (وزراة التربية والتعليم”عالي”) (وزارة العدل) (وزارة الدعوة الثقافة والرياضة والسياحة)

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

ادوه مهدئآت و خلاص
مافي داعي يطلع من كوبر
ده اذا كان في كوبر اساسا
اللعبة بدت تظهر


 