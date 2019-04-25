“الدفاع المدني” يعثر على جثة شاب في النيل بالمنشية









شارك الموضوع :

تحقق الشرطة في ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه النيل قبالة حي المنشية شرق الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن فريق من الإنقاذ النهري التابع للدفاع المدني كان قد عثر على الجثة أثناء طوافه على النيل، وانتشلها حيث تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وأضاف أن الفريق أخطر الشرطة التي حضرت وأجرت تدابيرها الجنائية حيال الحادثة وحققت حول ملابساتها بغية التوصل لهوية الشاب، مدونة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وأحالت الجثة إلى المشرحة.

صحيفة السوداني