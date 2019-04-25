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جرائم وحوادث

2019/04/25

2019/04/25


حرق مدرسة ثانوية بسبب خلاف بين مديرها السابق والحالي



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أضرم أشخاص النار على مدرسة ثانوية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض بسبب خلاف بين مديرها الحالي والسابق.

وحسب مصادر (السوداني)، فإن عددا من الأشخاص قد هاجموا المدرسة وأشعلوا فيها النيران مخلفين وراءهم تلفاً في أدواتها وأثاثاتها قبل أن يسارع أهالي المنطقة ويخمدونها قبل تدخل الشرطة. وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت عن أن الحريق نتج عن خلاف بين مدير المدرسة الحالي والسابق، مشيراً إلى أن من أشعلوا النيران لهم صلة قرابة بالمدير السابق، عليه دونت الشرطة بلاغاً بالحادثة وحققت فيها.

صحيفة السوداني

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2 التعليقات

      1. 1
        سبحان الله والحمد لله

        2019/04/25 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق

        و الله كن عندي سلطة يعدمو رميا بالرصاص او يحرقو مع ما تبقي من اثاث هم ومديرهم السابق

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      2. 2
        كاجو

        2019/04/25 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        يجب توقيف المتسببين بالحريق ومحاكمتهم وانزال اشد العقوبة واعادة بناء المدرسة على حسابهم

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