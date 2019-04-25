إيقاف نظاميين أطلقا النار على رجلين









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تعرض شاب للإصابة بعيار ناري من قبل نظاميين قطعا عليه الطريق، وقاما بنهب هاتفين كانا بحوزته، استخدما السلاح، وذلك أثناء عودته من مكان الاعتصام بالقيادة إلى منزله بمنطقة الحاج يوسف، وبحسب التفاصيل التي علمت بها (آخر لحظة) أن المتهمين أوقفا المجني عليه بالشارع، وزعما بأنهما نظاميان يتبعان للاستخبارات العسكرية، وأنهما يشتبهان في شخصه، وقام أحدهما بتفتيشه وأخذ الهاتفين، ومن ثم طلبا منه مغادرة المكان، إلا أنه رفض الذهاب وطالبهما برد ممتلكاته، ودار نقاش بينهم على ضوء ذلك قام أحدهما بإطلاق عيار ناري على الشاب أصابه في قدمه، وفور سماع الجيران لصوت عيار ناري، هبَّ رجل لمعرفة مصدر إطلاق النار، فأطلق عليه المتهمان رصاصة أصابته في قدمه، وأسعف المصابان إلى المستشفى، وأجريت لهما عمليتين جراحيتين، بموجب أورنيك (٨) جنائي، تم تدوين بلاغ بقسم شرطة الحاج يوسف تحت نص المادة (١٣٩) من القانون الجنائي المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم، وتم توقيف النظاميين مع التحفظ على أسلحتهما، ومازالت الشرطة تواصل تحرياتها في القضية.

الحاج يوسف : تسنيم جدو

صحيفة اخر لحظة