اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 25 أبريل 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 58.00جنيه
الريال السعودي : 15.46جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 64.38 جنيه
الدرهم الإماراتي : 15.89جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 15.92 جنيه
الجنيه الإسترليني : 74.82جنيه
الجنيه المصري : 3.39جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
كتابة تعليق