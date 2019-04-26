أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019م
صحيفة التيار:
* اقتحام موقع يتبع للأمن الشعبي جنوبي الخرطوم
* المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” في السودان
* قضاة يسيرون موكباً من المحكمة الدستورية
* “سي.أن.أن”: البشير استعان بشركة روسية لقمع الاحتجاجات
* المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة
* عاملون يطالبون المجلس العسكري بإلغاء عقد الشركة الفلبينية وليس تعليقه
صحيفة آخر لحظة:
* حميدتي يكشف معلومات جديدة عن إطاحة البشير
* (العسكري): البشير أخلف الوعد وقررنا يكون في كوبر
* المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب جديد
* محتجون أمام سفارة مصر: (يا السيسي خليك في حالك)
* الحرية والتغيير تؤجل إعلان مرشحيها للسلطة
* الشروع في إسقاط أحكام قادة الحركات المسلحة
صحيفة الإنتباهة:
* وثائق تكشف خُطة روسية لقمع الاحتجاجات
* المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” إذا تأخر تسليم السلطة
* الصحة: مقتل وإصابة (7396) مواطناً بالاحتجاجات
* إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد
* المجلس العسكري يتمسك بالسيادة ويسند الحكومة لقوى التغيير
صحيفة السوداني:
* حميدتي: “لو ما التغيير كان حتحصل مجزرة”
* إسناد مهمة حراسة البشير بسجن كوبر للأمن السياسي والاستخبارات
* المهدي: أدرس الترشح للرئاسة في الانتخابات
* حشود ضخمة تصل مقر الاعتصام استجابة لمليونية تجمع المهنيين
* الدولار يواصل رحلة الصعود في تداولات السوق الموازي
صحيفة المجهر:
* إطلاق سراح “الزبير” و”كبر” و”أسامة عبد الله” وآخرين
* “الصادق المهدي”: السودان قد يشهد انقلاباً مضاداً
* قوى الحرية والتغيير تعلن تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية
* المجلس العسكري يعلن احتفاظه بمجلس السيادة لمدة عامين
* الرئيس الفرنسي يشيد بسلمية الثورة السودانية
* متظاهرون يعتصمون أمام أمانة حكومة الجزيرة
كوش نيوز
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