أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019م









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صحيفة التيار:

* اقتحام موقع يتبع للأمن الشعبي جنوبي الخرطوم

* المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” في السودان

* قضاة يسيرون موكباً من المحكمة الدستورية

* “سي.أن.أن”: البشير استعان بشركة روسية لقمع الاحتجاجات

* المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة

* عاملون يطالبون المجلس العسكري بإلغاء عقد الشركة الفلبينية وليس تعليقه

صحيفة آخر لحظة:

* حميدتي يكشف معلومات جديدة عن إطاحة البشير

* (العسكري): البشير أخلف الوعد وقررنا يكون في كوبر

* المهدي يدرس الترشح للرئاسة ويحذر من انقلاب جديد

* محتجون أمام سفارة مصر: (يا السيسي خليك في حالك)

* الحرية والتغيير تؤجل إعلان مرشحيها للسلطة

* الشروع في إسقاط أحكام قادة الحركات المسلحة

صحيفة الإنتباهة:

* وثائق تكشف خُطة روسية لقمع الاحتجاجات

* المهدي يحذر من “انقلاب مضاد” إذا تأخر تسليم السلطة

* الصحة: مقتل وإصابة (7396) مواطناً بالاحتجاجات

* إضراب شامل لضباط الشرطة برتبة نقيب فما دون بالأحد

* المجلس العسكري يتمسك بالسيادة ويسند الحكومة لقوى التغيير

صحيفة السوداني:

* حميدتي: “لو ما التغيير كان حتحصل مجزرة”

* إسناد مهمة حراسة البشير بسجن كوبر للأمن السياسي والاستخبارات

* المهدي: أدرس الترشح للرئاسة في الانتخابات

* حشود ضخمة تصل مقر الاعتصام استجابة لمليونية تجمع المهنيين

* الدولار يواصل رحلة الصعود في تداولات السوق الموازي

صحيفة المجهر:

* إطلاق سراح “الزبير” و”كبر” و”أسامة عبد الله” وآخرين

* “الصادق المهدي”: السودان قد يشهد انقلاباً مضاداً

* قوى الحرية والتغيير تعلن تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية

* المجلس العسكري يعلن احتفاظه بمجلس السيادة لمدة عامين

* الرئيس الفرنسي يشيد بسلمية الثورة السودانية

* متظاهرون يعتصمون أمام أمانة حكومة الجزيرة

كوش نيوز